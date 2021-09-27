澳門疫情｜檢疫人士等10小時仍未入住隔離酒店　等候期間無飲食

澳門檢疫酒店金皇冠中國大酒店爆發疫情，兩名尼泊爾籍保安員疑被隔離人士感染，並證實同樣感染變種病毒Delta。澳門政府於上周六起啟動為期三日的全民檢測。

傳新澳門理事長林宇滔今日（27日）在港台節目《千禧年代》指，今次全民檢測安排較上次有改善，不過有於紅碼區的商戶指，等待多個小時後才獲通知，並有需要接受檢疫人士等待10個小時，仍未獲安排入隔離酒店，期間未獲安排飲食，形容「捱住眼瞓肚餓係度等」。



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傳新澳門理事長林宇滔指，有於紅碼區地舖的商戶反映於多個小時後才獲通知，亦有需要檢疫的人士指，等候10個小時仍未獲安排入住隔離酒店，而等候期間未有安排飲食，形容他們「捱住眼瞓肚餓係度等」。他指，經過反映後情況有改善，不過當局日後應更著重追蹤工作。

他亦指，染疫的保安於工作期間未有戴好口罩，認為情況不能接受，更涉及管理問題。他日後會要求當局審視改善方法，並要追究責任。

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全民檢測安排有改善

澳門曾於8月初進行全民檢測，因應當時新增的四宗確診，包括一宗輸入個案和三宗相關本地感染。當時一度出現混亂情況，包括多個檢測站出現長人龍，部分商店出現搶購情況。

林宇滔指預約系統及報人數系統雖初期有出錯，不過整體情況有所改善，包括設關愛站分流，而市民檢測快則於數分鐘內完成，長則亦可於半小時內完成。他本人有提前預約，約在50分鐘內完成，不過獲安排在室內等候。