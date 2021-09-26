澳門疫情｜檢疫酒店2保安染變種病毒　疑戴口罩露口鼻被住客傳染

澳門檢疫酒店金皇冠中國大酒店爆發新冠肺炎疫情，兩名尼泊爾籍保安員被隔離人士感染，證實同樣感染變種病毒Delta。澳門當局今日（26日）稱，兩人負責派飯及收拾隔離者用膳後的飯盒，但他們無配戴好口罩，「口罩唔會覆蓋佢個鼻，甚至乎連個口都無覆蓋到」，「缺乏危機意識，一個假嘅安全感會使到我哋行為有所偏差。」涉事酒店跟另一檢疫酒店金寶來酒店相通，近日原本完成隔離的旅客都要延長檢疫期至少七日。



+ 5

可能做咗一段長時間都無事，可能意識上鬆懈，唔止部份員工，其實好多市民都覺得咁耐無事就無事架喇，咁但係永遠就係話缺乏危機意識，一個假嘅安全感會使到我哋行為有所偏差。 澳門衛生局局長羅奕龍

2人染病 累逾600人受影響

兩名保安員被列為輸入個案相關，目前情況穩定，密切接觸者涉及55人、次密切接觸者有120人及共同軌述者有511人。澳門衛生局局長羅奕龍提到，早前入住金皇冠中國大酒店的31歲男病人感染Delta變種病毒，而兩名保安員在其檢疫樓層派飯、收拾入住者用膳後的飯盒，曾經跟他接觸，同樣感染Delta，更加肯定是遭他傳染。

傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好提到，翻查酒店錄影帶後發現，兩人「有戴口罩，但口罩唔會覆蓋佢個鼻，甚至乎連個口都無覆蓋到，呢個完全達唔到我哋佩戴口罩嘅目的」，因此無法防止他人飛沫感染自己以及感染時避免傳染他人。

+ 3

衛生局局長：好多市民缺乏危機意識

衛生局局長羅奕龍強調，啟用每間檢疫酒店前，衛生局都有派員到場視察，包括空氣流通等，狠批他們嚴重違犯防疫指引及不符常識，「我哋無可能24小時去睇著每一個人戴唔戴口罩、有無按著我地嘅指引去做事......佢哋意識唔夠強，其實意識決定咗佢嘅行為。佢哋可能會覺得咁長時間，真正喺隔離醫學觀察期間發病嘅人係少嘅，因為我哋好大部份嘅情況一落地進行檢測就診斷咗隔離咗，可能做咗一段長時間都無事，可能意識上鬆懈，唔止部份員工，其實好多市民都覺得咁耐無事就無事架喇，咁但係永遠就係話缺乏危機意識，一個假嘅安全感會使到我哋行為有所偏差。」

兩檢疫酒店相通 另一間住客延長隔離至少7日

至於酒店其他住客，梁亦好表示金皇冠中國大酒店跟金寶來酒店相通，兩間酒店部份住客近兩日會完成本身的隔離期，「全部都會延長直至我哋根據返澳門其他紅碼、黃碼區等等嘅檢測結果，再研判返呢啲人士嘅延長隔離時間，初步係不少於一個星期」，「唔係一律延長七日跟幾時入住......如果早兩日先入住，本身都要21日（隔離），足夠觀察佢呢21日風險」，由於延長隔離屬公眾衛生考慮，當局會考慮有關費用安排。

澳門昨午開始一連三日的全民檢測，截至今午三時有31.4萬人接受檢測，16.1萬人結果出爐全部呈陰性。羅奕龍提醒明午三時都未檢測者，不能到公眾場所、坐公共交通、離境等。