澳門疫情｜港人憂政府收緊通關要求 徹夜難眠看新聞、今晨趕回港

澳門錄兩宗新冠肺炎輸入關連個案，涉及兩名在隔離酒店工作的尼泊爾籍保安員，全澳已進入即時預防狀態，今午（25日）起開始全民檢測；由於港府未有收緊回港易及來港易的入境要求，即今日澳門抵港者只須持48小時陰性檢測仍可入境，入境後亦只需定期檢測，毋須強制檢疫。



《香港01》記者今日早上到港珠澳大橋入境香港位置， 發現有零星人士從入境大堂步出，當中不少是從澳門乘首班「金巴」抵港的人士。據知，今日首班由澳門開出的金巴約32人乘坐，不少人遲到，巴士一度延後開出。從澳門回港的港人李太直言，長期留在氹仔，未有到過確診者出沒的地方，不擔心染疫，但憂慮政府會突然收緊通關要求，徹夜難安，看新聞緊貼最新情況至凌晨兩點，今晨提早一小時出門，持預先購買了的車票到巴士站候車：「梗係驚啦，冇得瞓啦，都唔知走唔走得啊！點幾（聽新聞）聽到兩點！」



澳門錄得兩宗新冠肺炎輸入關連個案，涉及兩名在隔離酒店工作的尼泊爾籍保安員。澳門政府宣布進入即時預防狀態，所有離境人士須持48小時內核酸檢測陰性證明，至今早6時起收緊經粵澳口岸出境往內地者，須持24小時內陰性證明；並在今日下午3時啟動全民檢測。

由於港府未有收緊回港易及來港易入境要求，即由澳門抵港的港人或旅客，持陰性檢測便可入境香港，且毋須在入境後強制檢疫，只需在19日內定期進行最多六次檢測。

疫下跨境渡輪服務暫停，澳門來港者多經港珠澳大橋入境香港，據港珠澳大橋穿梭巴士客網，現時每日澳門或珠海來港的「金巴」，分別只有六班。

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《香港01》記者今日早上到港珠澳大橋入境香港的位置等候首班由澳開往香港的巴士， 原定約11時15分到港的金巴，延遲逾十分鐘才到港，有從澳門回港的人士形容，首班金巴約32人乘坐，部份人遲到，故巴士一度延後開出。

現年70歲的李太說，半年前特地從香港到澳門照顧剛生產的女兒及孫兒，半年來都留在氹仔，自言未有到訪確診者到過的地方，即金皇冠中國大酒店、高士德麥當勞或紅街市義字街，故不擔心染疫：「湊孫㗎咋，冇街去㗎」。由於丈夫在港，她原定今日回港，並在9月23日已前往檢測，昨領陰性證明後，晚上突然出現確診到案，她直言十分擔憂政府突然收緊陰性證明的有效時間或港府要求檢疫14天，「如果24個鐘，我就走唔到㗎啦！住十幾日酒店都好辛苦！」

她說，半夜已請女兒把核酸檢測證明下載到手機，今早拿著預先購買的「金巴」車票到車站上車：「梗係驚啦，冇得瞓啦，都唔知走唔走得啊！點幾（聽新聞）聽到兩點！」

現年70歲的李太說，半年前特地從香港到澳門照顧剛生產的女兒及孫兒，憂政府收緊回港政策。（鄧穎琳攝）

帶著澳門手信回港的港人周先生，稱因家事赴澳，未有到過確診者出沒的地方，不太擔心受感染，只是怕政府會調整檢疫安排，他稱昨晚已想回港，但未能趕及，於是買入今早車票，並不停留意最新情況及檢疫安排：「係咁睇新聞」。他形容金巴未爆滿，只有32人，但氣氛緊張，不少遲到的人士匆匆趕上車，相信是「再遲驚返到嚟香港要隔離。」

至於長期在澳門工作的李先生，則因家事回港，他直言疫下檢疫安排不時更改，希望港澳政府直接在關口提供收費檢測，免突然更改檢測有效時間而失預算、耽誤行程。

另有丈夫早在10時多已到場等待從澳門回港的太太。他解釋，太太的葡國護照、身份證及車牌等需返澳門辦理續期，故7月時已回澳，一辦妥便已預約今天首班金巴回港，未料昨日突然有人確診，令他略為擔心，幸最後順利通關：「好在佢趕得切走，因為佢本身揸住（前日）核酸，唔100%肯定可以離境，一早預計今朝返嚟，點估到琴晚會出事？」