港府、馬會斥3億推運動科研　田北辰抱不平：無人幫伍家朗搞波衫

撰文：陳淑霞
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港隊連番於國際運動賽事奪得佳績，港府銳意重振體育發展藍圖，包括注資推動運動科研資助計劃，港府及馬會將各注資1.5億元即合共3億元，助運動員備戰。立法會民政事務委員會今日開會討論，有議員關注如何將運動產業化，亦有議員指本地運動員創出佳績，「咁歡騰，(撥款)理論上多多都畀」。
實政圓桌田北辰則重提羽毛球港隊一哥伍家朗出戰東奧球衣爭議，「除了單車戰衣，仲有咩成功例子啊？講起著衫，我都忍唔住問吓喇，無其他戰衣㗎咩？」他又明言，未有適當球衣支援，令伍家朗比賽失準，「該位運動員臨急臨忙拎件網球衫出賽，究竟有無影響表現呢？你都心知肚明一定有影響啦！」他促當局正視運動員戰衣研製及供應情況。

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港隊在東京奧運及殘疾奧運會連番報捷，立法會民政事務委員會今日開會，討論運動科研資助計劃及香港運動設施供應顧問研究。

政府：運動產業為港貢獻590億

當局建議向藝術及體育發展基金（體育部分）一筆過注資1.5億港元，賽馬會慈善信託基金公另會注資1.5億港元，即合共3億元，供開展運動科研資助計劃，協助運動員提升競爭力及備戰未來數年大型國際賽事，料可應付至2024年巴黎奧運會及殘奧會。當局目標在立法會10月底休會前，向財委會申撥款。

「體育、演藝、文化及出版界」馬逢國支持是次撥款項目，但他認為，體育發展非僅靠個別項目增加資源，目前亦未充分利用民間資源，將運動普及化。署理民政事務局局長陳積志認同運動需多元發展，包括產業化，他又提到，根據2019年統計處數據，運動產業為本港貢獻590億元，佔本地生產總值2.1%，亦有8萬3千名從業員，顯示將來有龐大發展空間。陳又指，啓德體育園料於2023年啓用，以及下屆由粵、港、澳三地合辦的全運會，勢成體育產業化契機。

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香港體育學院院長李翠莎指，現時體院進行的運動科研項目需靠外援資助，倘今次獲批撥款，則可擁主導權，開發對提升運動員表現的相關科研計劃。民政事務局體育專員楊德強隨後補充指，發展基金目前尚有10多億元盈餘，是次撥款的3億元將作專款專用。

工聯會郭偉強則指，香港是彈丸之地，本地運動員的佳績已是傳奇，「咁歡騰，(撥款)理論上多多都畀。」但他關注撥款銀碼由誰提出，陳積志則強調，「一定會用得其所，呢啲係市民血汗錢」，當局亦會制定撥款指引，體院分配資源時會有程序及成效指標，內部亦有委員會審核，務求做到最高成效。

實政圓桌田北辰則指，本港運動員於東奧、殘奧及全運會奪得驕人成績，政府應記一大功，但他關注運動員戰衣研製及供應情況。田引述報道重提羽毛球一哥伍家朗出戰東奧球衣爭議，「除了單車戰衣，仲有咩成功例子啊？講起著衫，我都忍唔住問吓啦。無其他戰衣咩？」

他續指，無意討論政治問題，但關心運動員有否得到最好支援，「該位運動員臨急臨忙拎件網球衫出賽，究竟有無影響表現呢？你都心知肚明一定有影響啦。大家有唔同睇法，但真正問題係個體制有無問題，事後有物理治療師同我講呢，話體院一直有同香港紡織及成衣研發中心合作，開發高性能賽艇衫，跑步衫，但唔明呢點解無人幫呢位運動員搞波衫。」

田北辰關注運動員戰衣研製及供應情況。(資料圖片)

他又引述運動衣設計師指，出賽戰衣非「求其搞掂」，由物料選材、設計均見講究。田北辰又提到，倘能在單車以外，針對不同項目所需服裝衣料進行研究，並轉化成功例子，「成壇嘢可以產業化，幾多爸爸媽媽想買件合適項目衫畀個細路，包你呢單嘢全世界可以出名。」

陳積志指當局會用心考慮有關建議，又指現時的科研除戰衣以外，亦包括殘疾羽毛球即時技術反饋分析、劍擊即時分析等，亦有5個科研項目已取專利，趨向產業化。精英訓練科技總監蘇志雄則回應稱，與科大風洞實驗室合作項目不只單車，亦包括風帆，體院另有與中大就運動醫學受傷情況展開合作。

他指，兩至三年前，香港紡織及成衣研發中心亦合作研發床單、被鋪，助出外比賽運動員「瞓得好啲」，提升運動表現。田北辰聞言隨後亦於續問環節提出將床鋪註冊專利的建議，「原來發明床鋪訓好瞓得好啲，依家失眠藥市場大，唔該嗱嗱聲註冊，好嘢嚟。」

本港運動設施供應顧問研究方面，顧問於會上簡介研究結果及建議，包括訂定新的設施等級制度，並按坊間最受歡迎運動，制定新的方法評估運動設施供應水平，將場地分為四大類，另亦按統計處的2026 年人口推算，推算全港性、區域性及地區主要運動設施的供求差距，其中室內標準多用途場地將缺合共53個，田徑運動場及足球場 / 欖球場各欠4個；至於泳池，地區上則有32個充足供應。

楊德強指，當局已在體育及康樂設施五年計劃下，26項康體設施已獲撥款開展工程，另有15項目正進行技術可行性研究，包括白石體育園區。顧問稍後將諮詢持份者及公眾，當局會參考研究，「睇點推動設施發展。」

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民政事務局
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