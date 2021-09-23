體育發展｜民政局顧問研究揭緩步跑最受港人歡迎　倡重劃設施標準

港隊連番於國際運動賽事奪得佳績，港府銳意重振體育發展藍圖，包括注資推動運動科研資助計劃，助運動員備戰，民政事務局向立法會提交的文件披露，當局將與賽馬會慈善信託基金各向藝術及體育發展基金（體育部分）注資1.5萬元，合共3億元，目標在立法會10月底休會前，向財務委員會申請撥款。

當局亦提交早前委托顧問進行的本港運動設施供應顧問研究，發現本港受歡迎運動依次為緩步跑、優質健行，以及游泳，建議按坊間最受歡迎運動排名等，制定新的場地規劃標準。



▼首20位「受歡迎活動」次序▼



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與馬會合共撥3億元投入體育發展基金

港隊在東京奧運及殘疾奧運會連番報捷，港府早前宣告，推動多項體育發展措施，包括與馬會慈善信託基金共同出資，設3億港元特別基金。



立法會民政事務委員會下周一（27日）開會，討論運動科研資助計劃及香港運動設施供應顧問研究。民政事務局向立法會提交文件，當中披露更多細節，局方建議向藝術及體育發展基金（體育部分）一筆過注資1.5億港元，目標在立法會10月底休會前，向財務委員會申請撥款。

該基金將用於開展運動科研資助計劃，協助運動員提升競爭力及備戰未來數年大型國際賽事，料可應付至2024年巴黎奧運會及殘奧會。賽馬會慈善信託基金亦會注資1.5億港元，即合共3億港元，並預留3億港元開展運動科研資助計劃。

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顧問報建議將場地分為四大類

民政事務局指，港隊卓越表現，已證明香港運動員已經有能力達到國際體壇最高水平；然而國際賽事水平不斷提升，故有需要設立運動科研資助計劃，重點加強運動科學及運動醫學的支援，以提升香港運動員競爭力。



本港運動設施供應顧問研究方面，由於現時的《香港規劃標準與準則》，並無就運動設施明確界定其預定用途、設計要求及供應標準等，首期研究建議訂定新的設施等級制度，並按坊間最受歡迎運動，制定新的方法評估運動設施供應水平，將場地分為四大類，包括「為受歡迎活動而設的主要運動設施」、「為受歡迎活動而設的室內活動室」、「戶外活動空間」，及「其他運動及康樂設施」。後者主要涵蓋參與率低於0.5%、未被列入受歡迎活動的設施，並考慮以各類多用途設施靈活地應付，或在考慮現行體育政策、公眾需求和地區偏好等因素後，根據需要作個別規劃。

最受港人歡迎的20項運動次序。

緩步跑、優質健行、游泳屬三大最受歡迎運動

顧問亦於18年進行電話調查，並根據調查結果把參與率在0.5%或以上的前20項活動列為「受歡迎活動」，首三位依次為緩步跑、優質健行及游泳，參與率分別是18.94%、12.5%及11.6%；近年愈發受歡迎的健身／重量訓練，則居第7位，參與率是5.99%。足球則位於第11位，參與率是2.72%。



此外，顧問已按統計處的2026 年人口推算，發現室內標準多用途球場、足球場/欖球場，以及田徑運動場需求殷切，政府供應的場地不足應付，出現短缺。