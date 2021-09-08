體育產業化需官民商合作　霍啓剛：唔係擺幾多億落去就得

港隊於東奧及殘奧取得驕人佳績，運動熱潮席捲全港。港協暨奧委會副會長霍啟剛今(8日)於一個探討體育發展的論壇上指，要推動本港體育產業化，「唔係擺幾多億落去就得，要跳開呢個框框」，他促請港府必須擺脫固有思維，同時爭取社會及商界支持。

他又認為，本港可借鏡新加坡舉辦F1夜間大獎賽的模式，進一步拓展體育結合旅遊的雙贏局面，另應探討成立文體旅遊局的可行性，助體育產業系統化發展。



霍啓剛認為，港府要推動體育產業化，必要改變既有思維，「唔係擺幾多億落去就得，要跳開呢個框框」。(資料圖片)

團結香港基金舉行「團結卓爾論壇」，探討香港的推動體育發展。港府早前公布，將會擴建體院大樓及成立3億元促進精英體育科研。霍啟剛於論壇發言，認為應加強非精英項目資源分配發展例如滑板、攀登等，「早啲投資，早啲練出成就」；另要加強教練、國際裁判培訓，以及運動心理學等專業培訓。他又認為，培訓人才擔任國際體育組織要員亦相當重要，以便增加本港在國際組織的話語權，「係咪要有多啲亞洲聲音呢？」

至於普及化方面，單以活動數量或參與人數為目標並不足夠，應加強校園對體育的重視程度，亦可多舉辦跨區聯賽，與大灣區連線。霍啓剛又指，要令體育普及化，應加強廣播機構的角色，以今屆奧運為例，港府購入轉播權，令市民可透過電視支持港隊。

他認為長遠可循「體育+」發展推動盛事化，即以體育聯同旅遊或金融等產生協同效應，本港有國際七人欖球賽的成功例子，新加坡亦有F1夜間大獎賽可供參考。他又認為，若未來大灣區聯賽打響名堂，則可向外輸出觀賞性賽事，形成體育及知識產權輸出雙贏效應。

於來港主辦的國際七人欖球賽，每年吸引不少旅客到訪觀賽。(資料圖片)

霍啓剛又期望，本港應探討成立文體旅遊局的可行性，「深圳、內地、英國等都有同樣做法」，認為可助體育產業未來發展。他又指，港府要推動體育產業化，必要改變既有思維，「唔係擺幾多億落去就得，要跳開呢個框框」，同時亦需爭取社會及商界支持，另考慮提供稅務優惠及體育消費券等措施推動。

冀下屆全運會在港辦開幕儀式

粵、港、澳將承辦2025年全運會，霍啓剛盼本港可成功爭取主辦開幕儀式，「但要同澳門協商」；他又指，全運會近年加入群眾運動項目，容許全民參與，他提議可於港珠澳大橋舉辦馬拉松，打破三地隔膜。

民政事務局大型體育活動事務委員會成員、新地單車學院創辦人郭基煇則指，體育盛事化離不開官民商合作，雖然由商界出資贊助或推動體育活動或賽事，未必有可觀回報，但愈來愈多機構重視「環境、社會、企業管治」(ESG)，相信港府可循此方向推動與商界合作。

東京奧運會女子乒乓球團體賽銅牌得主杜凱琹則表示，港府近年不斷增加對運動員投放的資源，她期望未來有更多大學可提供彈性學習模式，認為可與運動員退役規劃相輔相承。她又建議，本港學校可與內地體校合作，讓更多年青運動員提早感受運動的專業化訓練。

港隊於東京奧運會連番報捷及凱旋而歸：

