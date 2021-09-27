輝瑞戒煙藥戒必適可致癌雜質高於可接受水平　藥廠決定回收

衞生署今日（27日）接獲藥物批發商美國輝瑞科研製藥有限公司通知，指用於戒煙的處方藥物「戒必適0.5毫克和1毫克藥片」及「戒必適1毫克藥片」部分批次產品，含有一種名為N-亞硝基瓦倫尼克林的亞硝胺雜質，其含量高於可接受水平。

輝瑞決定從市面回收有關批次產品，衞生署建議正在服用有關產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。



涉及五個批次 有供應醫管局、衞生署

衞生署今日同意輝瑞採取預防措施，從市面回收「戒必適0.5毫克和1毫克藥片」（香港註冊編號HK-55462）及「戒必適1毫克藥片」（香港註冊編號HK-55437）的五個批次：00023530、00026657、00023023、00025603及00026556。五個批次是現時香港所有可用批次，涉事產品含有有效成分瓦倫尼克林，是用於戒煙的處方藥物。

根據輝瑞的資料，產品曾進口香港並供應予醫院管理局醫院、衞生署診所、私家醫院、私家醫生、社區藥房、批發商，以及轉口到澳門。

N-亞硝基瓦倫尼克林可致癌

N-亞硝基瓦倫尼克林屬亞硝胺類化合物，基於囓齒類動物致癌研究等實驗室測試，其中一些該類化合物被列為很可能或有可能的人類致癌物。海外藥品監管機構一直在審視藥品中發現的亞硝胺雜質對安全性的影響。衞生署會繼續密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物的安全評估發出的更新，以考慮任何必要的跟進行動。

發言人表示，衞生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，會密切監察有關回收。