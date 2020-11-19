新冠肺炎｜何栢良指輝瑞疫苗成效理想　惟持久性屬未知數

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國醫藥公司BioNTech合作研發的新冠病毒疫苗，正準備向歐美申請緊急使用許可，預計最快在12月中獲批准。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（19日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，疫苗第三階段臨床測試有效率達95%，形容成效理想。當中只有少部份測試者出現頭痛及疲倦的副作用，顯示副作用情況良好。不過他指，現時疫苗成效的持久性仍是未知數，而運送方面亦有一定難度。

美國紐約市輝瑞總部。（Getty）

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目指，美國藥廠輝瑞研發疫苗分析人數達標，並共有150個研究地點。參與測試的志願者包括65歲以上人士，並有10宗嚴重個案，而疫苗有效率達95%，認為疫苗成效理想。至於有8人於注射疫苗後仍受感染，他指該8名人士染病後情況不嚴重，需要再看他們於接種疫苗後體內的血清是否達標，並要視乎他們的年齡再作分析。

何栢良指疫苗副作用一般分為4個等級，當中最輕微的第1及第2級對接種人士無大影響，而第3級對接種者正常生活有一定影響，至於第4級則需要入院接受治療。他指，輝瑞研發的疫苗只有2%至3%的接種者出現第3級副作用，主要為頭痛及疲倦，認為副作用情況良好。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，美國藥廠輝瑞研發的疫苗，臨床測試有效率達95%，認為成效理想。（資料圖片）

疫苗需要於攝氏-70度運送

不過他指，由於疫苗需要於攝氏-70度下存放及運送，雖然藥廠將以乾冰等冷凍方法運送，但他指需要全程確保維持攝氏-70度不容易，而監測方面亦有困難，否則疫苗會作廢。他又指，現時各地疫苗成效的持久性仍是未知數，惟暫無顯示病毒基因轉變影響疫苗成效。

至於中國科興生物研發疫苗日前公布初步試驗結果，指能夠觸發快速的免疫反應。何栢良指該疫苗早前在科學期刊發表報告，只涉及臨床第1及第2期試驗，而參與人數不多，只有700多人。

停課「寧願做多好過做少」

至於近日有多間本地學校爆發上呼吸道感染，衞生署防護中心前日晚上（18日）突然宣布收緊停課建議。何栢良認為健康應放在首位，「寧願做多好過做少，」以免有走漏致出現學校感染群組。