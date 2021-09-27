意大利抵港男子離奇逃離檢疫酒店　衞生署拖一日始公布

疫情未見終點，海外抵港人士仍須到指定檢疫酒店接受隔離。《香港01》獲悉，一名由意大利抵港的男子，入境後住在尖沙咀華美達華麗酒店，但周日（26日）早上11時許逃離酒店後不知所蹤，酒店其後通報衞生署及警方，惟政府未有公布事件。

《香港01》昨晚向政府查詢事件，但未獲回應，事隔一日政府在今日晚上7時發稿證實事件，並指該名男子仍未被尋回，警方正追尋他的下落。

當局亦透露，該名逃走男子，原來早於上周六晚上曾離開房間，違反強制檢疫命令。



政府發言人今日表示，當局接獲通報，指一名獲發強制檢疫令的男子涉嫌在未經批准下離開指定檢疫酒店，警方和食物及衞生局正就事件作出調查。

周六晚已嘗試離開酒店房間 違反強制檢疫令

衞生署衞生防護中心於9月25日晚上接獲尖沙咀華美達華麗酒店通知，一名當天從意大利抵港並入住該指定檢疫酒店的75歲外籍男子，涉嫌在酒店檢疫期間，在未獲批准的情況下擅自離開酒店房間，並於走廊位置徘徊，違反強制檢疫令。酒店職員遂要求該名男子返回房間內。

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本應送往竹篙灣作懲罰 醫療輔隊抵達助運送始發現已失蹤

按既定機制，中心將事件通報食物及衞生局轄下的指定檢疫酒店計劃合規巡查隊和警方，並安排醫療輔助隊車輛於翌日（9月26日）將該名男子送到竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫。醫療輔助隊車輛當日下午約一時抵達指定檢疫酒店後，酒店職員發現該名男子失蹤。

根據酒店的閉路電視監控及紀錄，該男子於9月26日早上約11時離開檢疫酒店，並沿山林道步向彌敦道方向。

沿山林道向彌敦道離開

警方現正追尋該名男子，指定檢疫酒店計劃合規巡查隊及酒店管理人員亦同時進行跟進調查。

政府表示極度關注及重視事件，強烈呼籲受檢疫人士必須嚴格遵守檢疫要求，以保障自己及其他人健康，此舉對防止疫情在社區擴散至為重要。任何人違反檢疫令，擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判罰款25000元及監禁六個月。

▼曾在海外地區逗留的人士入境檢疫安排▼



累計187人違檢疫令 最重判監14周

根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。截至本月24日，共有187人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。衞生署重申必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。