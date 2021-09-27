37歲港女入境澳門後確診　曾旅居中東、歐洲　料屬復陽個案

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今天（27日）公布，一名37歲女子入境澳門後確診，她是香港居民，9月19日由香港到澳門。不過，澳門政府認為，由於她在4月至7月期間曾在中東、歐洲旅居，而且她病毒量非常低，並已有抗體，估計屬於「既往感染復陽病例」。

記者正向香港衞生署查詢事件，包括患者在香港的住所及行蹤、有無地點需強制檢測。



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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，一名曾在中東、歐洲旅居並在9月19日由香港入境的香港居民，其核酸檢測呈陽性，現已被列為澳門第67例新型冠狀病毒肺炎輸入性確診病例。

應變協調中心表示，患者是37歲女性，2021年4月9日至7月10日曾到迪拜、埃及、克羅地亞、黑山等，本身做服裝生意。3月11日和4月8日接種了2劑科興疫苗。

她在9月19日由香港到澳門，在金寶來酒店接受醫學觀察；9月21日其新冠病毒核酸檢測結果為陰性，9月26日及27日兩日採樣的新冠病毒呈陽性，但病毒量非常低（CT值分別為38.5及41），抗體沒有近期感染的表現（IgM陰性，IgG 陽性）。

中心表示，結合患者有中東、歐洲旅遊史，考慮既往感染復陽病例，因不曾被確診，列為澳門第67例新型冠狀病毒肺炎輸入性確診病例。目前，患者沒有任何不適，已轉往公共衛生臨床中心進一步診治。

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