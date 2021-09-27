市建局再延長租戶租金寬減措施多6個月　直至明年3月

新冠肺炎疫情未止，各行各業受到打擊。市建局今日（27日）表示，再度為轄下住宅和部份商舖租戶延長租金寬減多6個月，直至2022年3月底。



市建局再度為轄下住宅和部份商舖租戶延長租金寬減多6個月，直至2022年3月底。（資料圖片）

市建局表示，自2020年4月起已為轄下租戶推出租金寬減措施，至今寬減金額已超過1.2億元。

市建局說，新一輪的寬減措施，將會繼續涵蓋餐飲、零售、服務等，包括安置大廈和重建項目內已收購物業的 440 多個住宅及商舖租戶，租金可獲得 75%的寛減；發展項目、保育及活化項目內，受疫情影響的商舖，每月租金可獲 75%的寬減，至於未受疫情影響的商戶，若願意從可獲取的租務寬減款額中撥出一定金額作慈善或社區公益活動，亦會考慮給予租務寬減。不過，在今年1月起簽訂的租約則不適用。

另外，與市建局與合作發展商合營的商場，例如荃新天地、The Forest、利東街等，發展商則會因應個別受影響租戶的情況作出檢視。