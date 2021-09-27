女文員竊資料助起底判囚　警稱個案已跌九成　至今受害人達4200人

入境處女文員利用其工作之便，多次進入處方系統，竊取215名包括官員、司法人員等資料，並交予包括「老豆搵仔」等起底群組，她早前認罪，被判入獄3年9月。警方回應稱歡迎法庭裁決，又稱自該女被告去年8月被捕後，起底數子已大跌九成，累計受害人達4200人。他又稱，法庭已就警員及司法人員的個人資料下禁制令，網罪科至今共接手28宗違禁令個案，其中4個已完成民事檢控，另有部份正在進行司法程序，21宗正在徵詢律政司意見。



有個人資料被用作申請器官捐贈

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組譚威信警司表示，自2019年6月起網上湧現大量起底行為，受害人個人資料，包括姓名、電話、身份證號碼、住址、相片、家人的資料等，被人無法披露，截至現時受害人已超過4,200人，當中包括市民、警務人員、主要政府官員、各級司法人員、律師、立法會議員、區議員等，受害人及其家人受到不同程度的滋擾，包括電話滋擾，部份個人資料甚至被用作申請貸款、器官捐贈及其他公共登記等。

涉及人士除公眾人物亦有家屬

2020年8月，網罪科經深入調查後，發現一名前入境處女文書助理於2019年9月至2020年8月期間，透過自身工作的便利，最少超過200次登入入境處的電腦系統及查閱，從而取得最少215人個人資料，包括政府官員、司法人員、警務人員、政治或公眾人物，以及他們的家屬等。

被告被捕後起底數字大跌九成

經今次偵破被告作為起底行為其中一個主要來源後，警方統計發現，自2020年8月女被告孔穎琛(26歲)被拘捕後，新的起底數字大幅下跌九成。政府對公務員要求嚴格，不只是工作表現，亦包括專業知識及操作，因公務員是市民的倚仗，掌握大量市民的個人資料，公務員對自我道德及操守應有更嚴格標準，今次事件相信是個別人士的操守問題，警方會不偏不倚調查違法公務人員的行為。

至今涉違禁制令案件28宗

他又提醒，高等法院於2019年及2020年分別頒布三份臨時禁制令，分別禁止針對警務人員、特務警察、司法人員及其家屬被起底及滋擾行為，以及在互聯網平台促進、鼓勵、煽動使用或威脅使用暴力，臨時禁制令現時仍然生效。網罪科至今共接手28宗違反禁制令個案，其中4個已完成民事檢控，另有部份正在進行司法程序，21宗正在徵詢律政司意見。

相信刑罰可起阻嚇作用

警方歡迎法庭裁決，並強調案中被告作為提供資料的來源，相比發布者的刑責更為嚴重，相信本案被告被判囚3年9月可帶來阻嚇作用。而且被告利用工作之便，肆無忌憚地查閱及披露其他人的個人資料，電子足迹難以被抹去，一傳十、十傳百，對受害人有很深的影響。他表示，不論受害人有什麼身份、地位、背景，即使是普通市民亦不應無故被起底。