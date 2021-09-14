入境處女文員用處方系統助起底　官斥網路阿爾蓋達　須判阻嚇刑罰

入境處女文員涉嫌以其工作之便，主動聯絡社交媒體「起底」群組，如「老豆搵仔」，自稱是可靠消息來源可助找資料，並在期內利用處方系統，取得215名包括警員、官員及司法人員的個人的資料。女文員今(14日)在區域法院承認公職人員行為失當罪。曾在庭上自稱遭電話滋擾的法官陳廣池，處理本案時炮轟被告在網絡進行恐怖主義行為，又形容「起底係網路阿爾蓋達」，影響事主及其家庭，資料屬永久性及世界性，更形容「阿富汗都會睇到」，認為應控告更嚴重罪名，及轉高院處理。陳官並質疑，為處方花成年才找到「內鬼」，明言會判阻嚇性懲罰，把案押後至27日判刑。



基於網絡的性質，「起底」的資料屬永久性及世界性，阿富汗都會睇到。 區域法院法官陳廣池

女被告孔穎琛（26歲，入境處文書助理），承認於2019年9月9日至2020年8月18日，身為公職人員，故意作出不當行為，即未授權取用入境處電腦、搜尋、檢索及傳布目標人物的個人資料。法庭早前已頒下匿名令，不得公開涉案事主的姓名等。

官指控罪未能反映案件嚴重性

法官陳廣池基於被告承認控罪及案情，裁定她罪成，之後突然質疑控方為何不加控串謀刑事恐嚇，及串謀妨礙司法公正等罪名，直指現時控罪不足以反映案情的嚴重性。他亦質疑為何身為文書助理可以有這麼大的權限接觸涉案人士的紀錄，質疑入境處安檢是否存在漏洞，又問：「(為何)成年都搵唔到內鬼？」

法官陳廣池指認協助「起底」的被告，在網絡進行恐怖主義行為，又形容「起底係網路阿爾蓋達」，影響事主及其家庭。(資料圖片)

擔心資料阿富汗都看到

控方指入境處的電腦保安有下功夫，最終也有報案及時制止事件；就控罪而言，控方則表示理解法庭的觀察。

陳官又提到，基於網絡的性質，「起底」的資料屬永久性及世界性，更稱：「阿富汗都會睇到。」又認為本案應可轉介高等法院處理。

質疑乖乖女為何突變無間道

辯方求情前，陳官直言多封求情信都形容被告為「乖乖女」，為何被告會突然做「無間道」？辯方回應稱被告當時不多不少受到社會氛圍影響，望法庭考慮到她還押期間已反省、她未有對資料作額外備份、沒有金錢利益等情況，予以輕判。

痛斥被告4大背叛

陳官直言，被告利用公職身份在網絡進行恐怖主義行為，又形容「起底係網路阿爾蓋達」，影響事主及其家庭，又指被告行為涉及「4大背叛」，包括：背叛香港人一貫的道德水平、協恩中學校長的栽培、違背公務員的使命，及入境處的信任。陳官表明會判阻嚇性刑罰，但會先為被告索取背景報告。

女被告被捕的情況。(詳看下圖)

被告在入境處外傭組工作

案情指，被告於2018年初獲聘為入境處文書助理，為外籍家庭傭工組。被告在2019年10月18日向Telegram群組「老豆搵仔」管理員，傳送訊息及其職員證相片，以表示她是可靠的資訊來源，可以協助起底。

被告在涉案期間主動或應Telegram群組「老豆搵仔」及「阿囝搵老豆老母」的管理員要求，在入境處電腦系統搜尋及取得215名事主的資料，當中包括司法人員、警員及家屬、官員等。

曾在系統取得事主的電話及地址等

被告在電腦系統獲得的資料包括事主全名、出生日期、聯絡號碼、地址等，她向管理員提供資料後，起底群組短時間內便會發布起底帖文，或更新起底帖文。

案件編號：DCCC344/2021