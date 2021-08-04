向老豆搵仔披露督察父資料　技術員囚2年求減刑　上訴庭維持原判

香港電訊前技術員透過公司電腦系統，竊取客戶的個人資料，並把一名督察父親的資料，給予Telegram專門起警員底的群組「老豆搵仔」發佈。他就不誠實取用電腦等4罪被判囚2年，但他不服判刑提出上訴，上訴庭今日(4日)頒判辭指，督察父收到文宣郵件，正是上訴人所帶來的實際傷害，沒有發生嚴重滋擾或人身傷害只是僥倖，認為案件沒有可爭辯之處，拒批上訴許可。



上訴人陳景僖，33歲。他早前被裁定3項不誠實取用電腦罪，和1項披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪罪成，他原涉1項遊蕩罪，則被裁定罪名不成立。

只想確認起底資料是否準確

上訴方認為，原審未考慮案情中有特殊之處可作減刑，又指出上訴人在案中沒有金錢得益，犯案的動機只是想確認起底群組上的資料是否準確，也沒有發放到其他媒體，而涉案事主所蒙受的心理困擾，只是由上訴人的披露間接引致。

官指群組成員對警懷敵意

不過上訴庭法官彭偉昌認為，本案涉及的是警員及其家屬的資料，不論是發布在一個或多個起底群組，群組的成員都傾向對警方懷有敵意，當中或有極端想法的人，利用資料對警員及其家屬不利。而事主收到文宣郵件正是上訴人的行為所帶來的實際傷害，沒有發生嚴重的滋擾或人身傷害只是僥倖，上訴理據沒有可爭辯之處。

案件編號︰CACC 191/2020