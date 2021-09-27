入境處女文員用處方資料助起底　官斥歹毒列8大嚴懲理由　囚45月

入境處女文書助理，涉利用處方電腦系統，並把215名官員、警員、司法人員的資料，提供予社交媒體Telegram的「起底」群組。文書助理早前承認藉公職作出不當行為罪，法官陳廣池今日（27日）判刑時再轟其行為屬網絡恐怖主義，兼且歹毒，舉出8個需要嚴懲被告的原因，包括行為大規模針執法及司法人員，流傳的資料也令更多人參與起底，構成疊加的乘數效應，增加敵視，加深起底禍害，最終判被告囚45個月。



法官陳廣池列舉的8大嚴懲理由：

1. 2019年香港正值動盪之際

2. 違反誠信

3. 非單純被動接收指示

4. 瀆職行為目的更廣闊及歹毒

5. 起底資料可被其他不法之徒盜用

6. 涉及215名事主

7. 針對執法及司法人員為打擊士氣

8. 法庭要發放訊息不容含政治目的的起底行為

被告孔穎琛（26歲，入境處文書助理），承認於2019年9月9日至2020年8月18日，身為公職人員，故意作出不當行為，即未授權取用入境處電腦、搜尋、檢索及傳布目標人物的個人資料。

女被告被捕的情況。(詳看下圖)

被告主動聯絡群組管理員稱可助起底

案情指，被告2018年起在入境處出任文書助理，並在外籍家庭傭工組工作。2019年10月18日，被告主動向聯絡Telegram群組「老豆搵仔」的管理員，並傳送了她的職員證相片表示她有可靠資訊來源，可以協助該群組起底。涉案期內，被告主動或應Telegram群組「老豆搵仔」及「阿囝搵老豆老母」管理員的要求，從入境處電腦系統搜尋及取得215名事主的資料，當中包括司法人員、警員及家屬、官員等。

被告在電腦系統獲得的資料包括事主全名、出生日期、聯絡號碼、地址等，她向管理員提供資料後，起底群組短時間內便會發布起底帖文，或更新起底帖文。

案件編號：DCCC344/2021