監警會主席王沛詩批涉反修例個案投訴人失聯　造成不合理、不公道

監警會今日（28日）舉行公開會議。由反修例公眾活動衍生1,948宗投訴，當中617宗列為「須匯報投訴」，涉及671名投訴人，警方指已聯絡540名投訴人，有255名投訴人曾經聯絡但最終沒有回應或未有任何回覆。監警會主席王沛詩批評有投訴人未能聯繫，時間拖延太長會影響記憶及證物，對雙方「不合理」、「不公道」。

另外，警方就監警會專題審視報告建議，已向行政長官提交第五份進度報告，新措施涵蓋公眾活動，包括引入點算人數軟件及鏡頭，另會列出指揮官應做及不能做的事項，減低驅散行動風險。



截至8月31日，由反修例公眾活動衍生1,948宗投訴，涉及9,140名投訴人，當中617宗列為「須匯報投訴」，涉及671名投訴人，當中258宗即近42%被分類為「嚴重指控」，包括131宗指控「濫用職權、114宗指控「毆打」、11宗涉恐嚇。最多指控涉及「行為不當」有187宗，佔約30%；另外疏忽職守指控有107宗，佔約17%。警方已將當中538宗投訴向監警會呈交報告。

警方指已聯絡540名投訴人，有187人選擇「全面調查」；有156人「投訴撤回」；有49人以「暫時有案在身尚待處理」；14人因剛完成司法程序，須再重啟投訴處理，未決定以什麼方式處理投訴，有10人透過簡便方式解決；有124人曾經聯絡但最終沒有回應。有131人未有任何回覆。

警方指，聯繫投訴人有既定程序，首先會發通知信，然後隔14天再寄兩次信件，期間會補兩次電話。曾經聯絡但最終沒有回應的情況，主要涉及投訴人未再選用同一律師，警方只要找到投訴人或授權人士，即使未有決定，會沿用同一機制聯繫。

王沛詩批評投訴人失聯影響調查

王沛詩關注有投訴人未能聯繫，指時間拖延太長，對雙方「不合理」、「不公道」，「人的記憶一定會一路淡化…如果件事係舊年（發生）真係好難記，上個月都難記、上星期都難記。」記錯或造成無心偏差，「每日香港人都咁善忙」，促警方應在接獲投訴初期，清昕要求提交聯絡方式，並清楚提醒投訴人「盡快、謹慎、嚴肅咁處理」及「我哋追呢係一次起兩次止。」如擱置太久就無法處理，「係咁追係咁追好難搞。」

警方指，會檢視流程上有何改善之處。王沛詩續強調，如太耗時會影響證據保存，「隔咗幾年，電話又換埋，乜都轉哂，屋都搬埋，隔離個人又可能移咗民、或者轉咗工，咁根本就唔係想查嗰個唔查，根本追唔到，就變咗搞咗咁多呢啲個案出嚟，對所有人都唔公道，我哋其實好想處理件事，你哋CAPO都係，但係佢哋唔嚟講清楚，點查？」

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引入點算人數軟件、指揮官不應做事項

監警會專題審視報告共提出52項常規改善建議，警方於9月17日月已向行政長官提交第五份進度報告，至今共完成37項建議、69項新措施。第五份進度報告中，新措施涵蓋公眾活動，包括制定考慮因素清單予指揮官，什麼時候可以加開行車線予遊行隊伍，另已引入點算軟件及鏡頭，準確度超過九成，另會列出指揮官應做及不能做的事項，減低驅散行動風險。

今年首8個月942宗須匯報投訴

另外，今年首8個月有942宗須匯報投訴，較去年同期的747宗，增加約26%，另有317宗經表達不滿機制。須匯報投訴當中，最多涉疏忽職守有510宗，較去年同期342宗增加約49%，其次是行為不當／態度欠佳有344宗，較去年同期的247宗增加約39%，另外錄得升幅的包括粗言穢語有21宗，去年同期為14宗。