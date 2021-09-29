校園天地｜譚李麗芬紀念中學長幼布袋球班　營造跨代共融校園

為了讓學生培養運動習慣和健康生活，並且接觸不同類型的運動項目，中華基督教會譚李麗芬紀念中學舉辦了長幼布袋球班，長者與學生分成不同小組，過程中互相合作和討論戰術，大展身手。



（中華基督教會譚李麗芬紀念中學提供）

參加活動的中四級余同學表示：「我是學校布袋球學生指導員成員之一，今次活動負責教導長者布袋球的基本技巧，並與長者組隊，參與比賽。活動過程中發現長者就像回到學生時期一樣，充滿童真和快樂，並非在乎輸贏，而是享受長幼互動的環節。」

第一次參加比賽的中一新生何同學表示：「我最難忘的活動是參與長幼布袋球班，擔任學生義工的角色，協助長者認識布袋球。其實長者就像「大細路」一樣，十分投入比賽和訓練之中，長者的表現令我刮目相看，與年輕人一樣活力充沛，老當益壯。」同時，我亦能培養和發揮自己助人助己的特質和精神，原來自己都有能力幫助身邊的人，慢慢體驗「助人為快樂之本」的道理。

學校希望學生從活動中學習如何與長者相處和溝通，寓教於樂，透過體驗式學習培養學生的服務精神和建立正向價值觀。長幼透過運動互相學習和交流，從中訓練團隊合作精神，促進長幼共融，在校園建立跨代共融的氛圍。

（內容由中華基督教會譚李麗芬紀念中學提供）

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