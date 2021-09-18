校園天地｜明日教學科技　今天體驗創新　中華基督教青年會小學

現今社會正進入高速網絡年代， 6G已在研發的階段，在速度上比5G還要快上100倍，傳輸能力比5G高50倍。相信多年後，應用6G科技於學習時，小朋友定能掌握更多學習資訊及技能，綜合更多不同範疇的知識，創造更美好的未來。



（中華基督教青年會小學）

雖然6G還未來臨，為讓小朋友體驗最新的科技，中華基督教青年會小學率先引入多項創新科技，不單提升小朋友的學習效能，更大大提高他們的學習興趣。

透過優化課程及建設學習環境，中華基督教青年會小學協助學生成為未來的寰宇網絡公民。在這5G及AI的年代，學校引進科學園開發的5G人工智能機械人Roborn，來提升小朋友的學習興趣，推動小朋友不斷創新的精神。小朋友可運用簡單的工具自行組裝Roborn機械人，並針對不同擴展的功能，自行編寫應用程式，配合5G的訊息傳送功能，更可聯動不同地域的學校，進行實時流暢的交流。

向參觀的小朋友及家長展示Roborn的5G及AI功能

於9月12日中華基督教青年會小學舉行了題為「明日教學科技 今天體驗創新」示範及體驗活動。當中展示了一系列智能科技應用於日常學習中。

為配合於小學推動人工智能教育，學校自行開發了一套「小學人工智能課程」供四至六年級小朋友使用。

（中華基督教青年會小學提供）

整套課程的理念在於三個重要的步驟 ：

第一階段：體驗

讓小朋友透過體驗活動，如運用Google Experiment 網站內的Teachable Machine，讓小朋友透過體驗活動，了解甚麼是[機器學習]，有助提高學習興趣。https://teachablemachine.withgoogle.com/

第二階段：了解

提高了小朋友的興趣後，他們更熱衷於了解人工智能技術背後的原理，及運作詳情。

第三階段：掌控

提供小朋友可掌握的套件，如Kitten Bot。小朋友可自行設計及製作具有人工智能功能的機械人。

我們發現有系統的人工智能課程及高擴展性的實體機械人，能使小朋友有效地增進智慧。

另外，近年經常發現，現今的小朋友每面對困難時，都很容易放棄。中華基督教青年會小學的程志祥校長從前也是體育老師，他發現做運動除了可以獲取成功感及強健的體魄外，更重要的是鍛煉出堅毅不屈的精神。

因此學校引進高端科技配合體育活動，使小朋友喜歡運動，更運用所收集的數據改善小朋友的體質。當中包括VR單車遊，將現有攀石牆改裝為AR攀石牆。及雲端運動系統（跳繩及馬拉松跑），全方位協助學生成長。

（內容由中華基督教青年會小學提供）

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