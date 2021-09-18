校園天地｜樂善堂劉德學校新任校長破冰之旅

自九月一日開學，樂善堂劉德學校的校園，每天早上都會播著悠揚的音樂聲，新任的顏校長都會站在校門歡迎每位回校的「樂德人」，並且展開他的「破冰之旅」。



（樂善堂劉德學校提供）

當聽到孩子們走進校園的歡笑聲，當聽到孩子們大聲跟他說：「校長，早安！」，校長內心總會無比溫暖：「畢竟學校最重要的主角就是學生，有孩子就有生氣，孩子的天真單純能融化人心，這也是我每天工作的動力。」

藉著早晨時段，校長亦有機會更多認識家長，言談間，看見家長們洋溢著愛學校，愛孩子的心，這也令人校長非常感動：「家庭的支持對孩子的成長很重要，家長們支持學校，愛護孩子，我們彼此共同努力，孩子便能在安穩的「樂土」中有美好的成長。」這就是校長堅持的信念。而校長為了表達對每位學生的重視，他更親自設計、製作、預備了單單屬於「樂德人」的鎖匙扣，好讓學生們知道他們就是「這個家」的主人，這裡屬於他們，當顏校長親自送上鎖匙扣時，還叮囑每位「樂德人」要「樂於學習，追求品德」。

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此外，這位新任校長還發揮創意來「破冰」。他在開學禮致辭時，給同學們一個特別任務，凡能夠寫一道有關劉德學校的題目，並成功考到校長的同學，均可獎勵玩「夾公仔機」一次：「我要求他們用文字寫給我，讓他們體驗在遊戲中學習，當他們出題時，你會有意想不到的收穫，我就能看到同學們眼中的劉德是一間怎樣的學校。」

校長又勉勵同學們，要達到成功必須建立三種習慣，其中之一是「主動積極」，結果學生們的反應非常熱烈，大家都爭著要出題考考新校長，顏校長在早上、小息及放學時段都忙於回應學生的題目，當學生們興奮地「夾」到校長早已預備的豐富獎勵時，大家可猜猜這位新任校長是否真的被考起呢？

顏校長非常珍惜每一個認識學生的機會，開學至今短短兩周，他已與學生打成一片，校園內經常傳出歡笑聲，學生夾到「公仔」時興奮莫名，原來只要花上小小心思，便能夠增加與學生的互動，增進彼此的感情，相信這份「溫暖」已成功為顏校長「破冰」。

（內容由樂善堂劉德學校提供）

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