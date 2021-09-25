校園天地｜趙小師生化身「不放氣扭波兵團」與「堅系魔術師」

仁濟醫院趙曾學韞小學（下稱趙小）「堅毅21」於新學年學期初進行，目的是培養堅毅精神，學習定立目標，把努力嘗試成為習慣，做好準備迎接新學年的挑戰。趙小致力培育學生正向的價值觀，培養學生自律、堅毅、會欣賞、懂感恩的性格特質。學生於三日的「堅毅21」活動中對「堅毅」進行探索，藉體驗活動讓學生體驗由「嘗試直至成功建立習慣」，建立學生堅毅的素質。



（仁濟醫院趙曾學韞小學提供）

「堅毅」需要行動來實踐，亦需要熱情來支持。趙小主張一生多體藝、一生一制服團隊，目的是鼓勵學生發展於學習以外的新領域。林校長常言道：「每位學生也是一顆原石，我們的責任是發掘他們的亮點，讓他們閃耀自強。」書本上的知識故然重要，但孩子於成長階段的多元發展亦不容忽視。「堅毅21」的活動設計是讓學生先透過電影了解堅毅的概念。再安排學生學習新的技能--扭波和魔術，讓學生親自體驗堅毅、感受堅毅的重要。從而於學生心中埋下堅毅的種子，培養他們堅毅的品格。

（仁濟醫院趙曾學韞小學提供）

學生除了於「不放棄扭波兵團」與「堅系魔術師」的活動中學習堅毅，同時學習面對因面對挫折和失敗而來的負面情緒，以及支持和鼓勵，建立正向思維和與同學、教師建立正面聯繫。活動讓學生明白到於成長的過程中堅持到底的重要性。且於活動中看到學生願意與同學互相合作，彼此互勉達至成功，從而建立良好的班級氣氛，達致同輩同行的果效。「堅毅21」三天活動完結，便是學生們「堅毅21」（「21天建立習慣）旅程的開始，期望學生以堅毅的態度面對困難，不放棄，直致目標達成。

（仁濟醫院趙曾學韞小學提供）

學生們都十分喜歡這個活動，表示透過活動體驗堅持不放棄的重要性，因為他於扭汽球時都要小心翼翼地，而且打結很困難，需要多番嘗試才能成功。學生們為了「堅毅舞台」的表演盡心練習，讓我們感受到「堅毅」的種子靜悄悄地在他們的心中扎根，加上身邊的愛與支持，期待看到趙小學生們發光發亮的一天。

教師們從三天的活動中亦看到他們的轉變，有學生由起初不願手持氣球，到慢慢嘗試，最後能自己完成一個作品，十分欣賞他們的成長和勇氣。參與活動的家長義工也表示活動能有效培養學生良好的品格，堅毅是每個人都值得擁有的特質，欣賞學校願意花心思於培養學生的堅毅，讓他們能夠學會面對困難。

3天活動重點



電影賞析：透過電影欣賞，讓學生了解及感受電影主角的堅毅精神



堅毅舞台：以表演推動學生經歷高峰體驗，實踐「堅毅精神」



嘉賓分享：讓學生認識堅毅四元素：興趣、練習、目的及希望



「堅毅21」（「21天建立習慣）旅程：以學生的興趣作出發建立習慣的行動，由家人、教師一同鼓勵學生完成堅毅之旅，加強彼此之間的關愛與連繫



（內容由仁濟醫院趙曾學韞小學提供）

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