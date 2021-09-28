跳遠港將陳銘泰：成個體院得兩個全職田徑教練　人工完全冇競爭力

全國運動會日前閉幕，特首林鄭月娥周日（26日）到陝西運動員村探訪香港田徑代表，跳遠代表陳銘泰席間投訴，只有兩名全職教練應付「整個香港團隊百多、二百人」，根本無法提拔青年。林鄭大感詫異：「你唔講，我以為𠵱家教練都幾好......我哋返去睇睇。」

陳銘泰今早（28日）接受電台節目訪問時指出，體育學院內只有兩名全職田徑教練，100多名田徑港將中，大部分人的教練都是義務授課，以教練的薪酬維持其培訓精英港將的興趣，無私奉獻，並付出所有私人時間。即使能成為全職教練，人工亦「完全冇競爭力」，難以吸引教師轉投教練行列。

他又指，理解林鄭位高至特首，未必清楚了解每個項目的發展，希望今次申訴後，下層的康文署和民政事務處等，能協助解決運動員的困境。



特首林鄭月娥（藍衣）在西安到訪運動員村，探望參與全運會的香港田徑運動員，站着的「欄后」呂麗瑤向她投訴體院只看獎牌，對運動員是很氣餒。（政府新聞處圖片）

香港田徑跳遠代表陳銘泰早上在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，當日向林鄭表達訴求，是因對方的發言顯然不了解每個項目情形，僅主力提及單車、羽毛球等表現得比較好的項目，遂希望向對方說明，運動員和教練的困境。

對於教練的短缺情況，陳銘泰解釋，田徑涉及短、長跑、跳高、跳遠、擲項等多個不同範疇項目，不是一定所有項目，都能達到亞洲級或世界級水平。而不少項目教練都是義教，他們大部份正職是教師，朝8晚4上班後，晚上6時至9時再到運動場訓練港將，「真係全日俾曬我哋，都唔好話自己私人時間。」

田徑項目教練多屬義務性質

陳銘泰續說，目前整個體院，只有兩名田徑的全職教練，包括前香港紀錄保持者蔣偉洪，以及跳高教練溫達勇，而溫達勇本來是教師，但田徑總會和體院早前加開職位聘請他轉任全職教練。他說，相對教師的工資，「（教練）人工方面完全冇競爭力」，難以供樓及養家。他自己和港隊跨欄代表「欄后」呂麗瑤的教練亦是義務性質，「要靠學校（教書收入）先能夠維持生計」。

被問到有何建議，陳銘泰慨嘆「唔敢提出」，只能以「用家」身份道出實際情況。他續指，雖然田徑項目有約100名港隊運動員，但當中只有10多人取得體院的獎學金，晉身全職運動員。

他不敢奢侈希望每位全職精英運動員都有一個教練，但希望當局能協助有意放棄較高薪教師工作的教練，轉任全職教練，「我唔係幫教練講野，我教練之後都未必留喺香港」。他形容教練如「半個爹咃、半個媽咪」，無私為港付出，對一眾港將的發展很重要。

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