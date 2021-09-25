全運會｜港可辦單車、滑浪風帆等賽事　待殘疾全運會後與粵澳商討

香港於2025年將與澳門及廣東省合辦全運會，體育專員楊德強表示，三地未開始討論詳情，但認為香港有條件舉辦單車賽事，待2023年啟德體育園落成後，更有足夠硬件可以舉辦足球及欖球賽事，亦有場館舉辦劍擊、羽毛球、乒乓球等賽事。



李慧詩全運會比賽實況：

楊德強指，現時三地的焦點仍在今屆全運會，稍後亦有殘疾全運會，要待兩項賽事結束後才能商討2025年全運會的詳情。至於香港將舉行甚麼項目，楊認為現時仍「言之尚早」，但指在啟德體育園於2023年落成後，可舉辦的體育比賽可能性多，指現時的單車館曾辦大賽，有條件舉辦有關賽事，而啟德體育園將有硬件辦足球及欖球賽事，另設容納逾萬人的場館更可辦劍擊、羽毛球、乒乓球及籃球賽事，亦見香港的海岸線長或可辦滑浪風帆項目。

楊表示，現時就2025年全運會的開幕、閉幕及30多個體育項目於何處舉辦，仍然未決定，而廣東省及澳門亦有不少體育設施，「有項目大家都想辦，會係合辦定係交一個城市辦，有好多商討」。

港隊在全運會獲一金五銅成績，較上屆遜色。楊德強表示，今年全運會與奧運緊接，對運動員表現有影響，而今屆出賽人數亦有減少，成績不能比較。他續指，疫情之下運動員由日本返港後，再前往內地需要長時間檢疫，認為在酒店內的訓練與一般訓練有別，會對成績有影響，不能與上屆全運會表現有直接比較。

力臻排球隊（前排灰色球衣）早前應邀出席ViuTV的《力圖打排球》活動拍攝。（資料圖片）

香港排球總會今年5月，突然解除5個本港排球會的正式會員資格，引發社會熱議。楊德強被問到體育總會的管治質素時，指近年整體總會的運作透明度及機制有提升，「係咪所有人都滿意?有一啲批評唔出奇」，就排球總會的情況，楊不點名指「有總會做法或地方值得斟酌係唔出奇」，指政府早前撥款要求香港暨奧委會成立專責團隊檢視體育總會的管治情況，現時已檢視30多個總會，預計2022年將提交報告。

早前公布的運動設施供應顧問研究， 提倡要重劃體育設施的規劃標準，楊認為在顧問研究後獲得更多數據，會與規劃署及政府部門商討，考慮在新發展區或填海區提供更多體育設施。