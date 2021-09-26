全運會｜港將陝西向林鄭月娥告「御狀」：教練不足、入體院受訓難

陝西全運會即將閉幕，特首林鄭月娥今（26日）到陝西運動員村探訪香港田徑代表，有運動員向林鄭申訴，指只有兩名全職教練應付「整個香港團隊百多、二百人」，欠缺完整教練系統提拔青年，希望政府提供更多支援。林鄭月娥感到驚訝：「你唔講，我以為依家教練都幾好......我哋返去睇睇。」

林鄭月娥亦表示，下屆2025年全運會由粵港澳三地合辦，必定會為香港爭取一些項目由香港主辦。至於會辦甚麼項目及會否爭取在啟德體育園辦開幕禮，她均指現在言之尚早。



即使我哋成績有進步也好，但可能我哋喺體院啲等級會下跌，因為體院喺睇獎牌，但這件事對運動員嚟講係好氣餒。 「欄后」呂麗瑤

林鄭月娥到全運會運動員村探訪香港田徑代表團，結果收到多項投訴。（NOW新聞台截圖）

200人田徑隊 僅得2個全職教練

正在內地訪問的林鄭月娥，今午以香港代表團名譽團長身份，與民政事務局局長徐英偉到全運會運動員村探訪香港田徑代表團，會面約一小時，有20多名運動員出席。

多名運動員向特首表達訓練難處，其中跳遠代表陳銘泰告「御狀」，「田徑教練情況對比其他項目或外國，其實真冇咁樂觀，成個香港團隊百多、二百人，其實得兩個全職教練，冇個完整教練系統去提拔一啲青年。」他指其他教練都只是義務性質。

林鄭月娥則回應說：「你唔講，我以為依家教練都幾好，因為睇親啲教練出嚟，都好有影響力，例如沈金康教練喺單車，所以個別項目如果係有啲分配資源方面唔係好完全合適，我哋返去睇睇。」

多名全運會香港田徑運動員向林鄭月娥告「御狀」。（有線新聞截圖）

呂麗瑤：體院制度只睇獎牌 令運動員好氣餒

馬拉松選手黃尹雋亦指出，已在內地訓練數月，認為本港練習對其跑馬拉松幫助不大，源於入體院訓練門檻過高，只能單獨練習及面對教練不足等問題。有「欄后」之名的港隊跨欄代表呂麗瑤也指出，過去這幾年成績不斷進步，但在體院制度中，「即使我哋成績有進步也好，但可能我哋喺體院啲等級會下跌，因為體院喺睇獎牌，但這件事對運動員嚟講係好氣餒。」

陳銘泰再進一步解釋，「你咩比賽獲得頭8名，擺到咩名次就可以擺到呢啲錢、資助。有啲項目好慘，我參加嘅項目（跳遠），20、30個（對手），無問題，但黃尹雋嘅馬拉松有100人，但大家同樣要求頭8名，嗰個比率完全不同。」

林鄭：體操運動員石偉雄受好大壓力

林鄭月娥稱會與體院商討，研究制度是否相對公平，她明言很難絕對公平，「有時好慘、爭幾分就踢出嚟，（問徐英偉）今年講體操會踢出嚟（精英運動員計劃）？因為石仔（體操運動員石偉雄）攞唔到獎牌，畀佢壓力很大，（因為）我攞不到獎牌，整個體操就要（踢）出嚟，網球依家又可能入返去，因為有一個17歲（獲獎）。咁樣波動得太多，如果只看一兩場賽事。」

徐英偉稱會了解體操項目安排。

林鄭：啟德體育園落成 有能力辦幾個項目

林鄭月娥又表示，在西安將有機會與國家體育總局局長見面，必定為香港爭取下屆全運會有一些項目由香港主辦，相信澳門特首賀一誠屆時也會出席，到時會再商討。隨着啟德體育園落成，內有可容納5萬人的運動場，她認為應該有能力舉辦起碼其中幾項體育項目，會否主辦開幕式則言之尚早。

林鄭月娥將會出席星期一晚全運會閉幕禮，據公布，到時會有儀式授旗給下屆舉辦全運會的城市。

對於政府買奧運播映權再免費供各間電視台播放，林鄭月娥認為令市民認識多了香港運動員，她認為有了這個基礎以及今次得來的效益，「我都好有信心任何一屆政府都應該繼續呢條路走，都只係四年一次！」她稱又會研究要求中小學騰出多些時間，讓學生接觸體育，並研究康文署場地可以如何配合。

李思穎全運會衝刺奪金連環圖（按圖放大）：

