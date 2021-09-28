陳宇明未交申報書判囚6月　高院指未至如此嚴重　上訴得直即獲釋

公民黨前執委陳宇明，沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提交選舉申報書，被廉政公署起訴，他在裁判法院認罪後被判即時入獄6個月。陳不服判刑，今(28日)在高等法院上訴，法官張慧玲直言，看不到這宗案件要去到如此嚴重的範疇，裁定陳上訴得直。由於陳已服刑54天，判陳可以即時獲釋。陳離開法庭時稱覺是無妄之災，又稱參與政治愈來愈困難，寄語來年的參選人要更謹慎面對這件事。



上訴人陳宇明，41歲，軟件工程師，是特首資訊科技界選委、公民黨前黨員。他早前承認一項沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37條規定，提交選舉申報書的罪名，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第38條。

認未有在限期前交選舉申報書

案情指他2019年11月24日參與區議會選舉後，未有按規定在同年12月29日或之前，向選舉事務處提交其選舉申報書。雖然處方有發電郵提醒，但陳稱他填妥選舉申報書委託其選舉代理人替他提交，但他沒有採取行動確保申報書在法定限期交回。

原審官稱涉重大公眾利益要阻嚇

原審裁判官杜浩成判刑時指，選舉事務處有合理期望會收到候選人的申報書。陳沒有提交，令處方未能就其選舉開支作出跟進，認為事件涉及重大公眾利益，須判處阻嚇性刑罰。

高院官直言這案是不要去到咁勁

高院法官張慧玲在處理陳的上訴時卻指出，杜官判第一時間認罪的陳即時入獄半年，即其量刑起點亦達9個月，而這罪名的最高刑罰只是1年。雖然陳不算是無心之失，但並非隱藏秘密捐款去向。再者，陳當時與妻子辦理離婚，並忙於處理爭奪子女撫養權的事，張官直言：「需唔需要監禁9個月呢？點解依單案會去到監禁9個月咁勁？」認為本案毋須判至如此嚴重的範疇。

律政司亦認同原判確實嚴苛

張官又指，另一案例的參選人故意不提交提交申報書，理應刑責更重，但只是判罰款，律政司亦認同判囚9個月確實嚴苛。考慮到陳已坐牢54天，相等於監禁4個月，裁定陳上訴得直，即時獲釋，並會稍後下判辭解釋因由。

案件編號：HCMA 294/2021