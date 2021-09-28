規劃師學會指發展郊野公園邊陲非必要　修改城規程序難加速建屋

新一份《施政報告》下周出爐，有外界推測港府擬向「綠地」開刀，除了於濕地緩衝區建屋，郊野公園邊陲地帶建屋亦可能「死灰復燃」。規劃師學會今（28日）向港府提交施政報告建議，明言發展郊野公園邊陲「絕非必要」，形容這是「最後一着」，又促請當局規管單位面積下限，以防「納米樓」繼續湧現。

至於發展局局長黃偉綸日前表示，會研究精簡城規程序，規劃師學會形容，現有的城規程序已「有彈性、有效和透明」，除非當局放棄全面的規劃制度和公眾參與，否則難以大幅縮短發展時間。



規劃師學會今日向政府提交施政報告建議書，涵蓋五大要點，當中在加快增闢土地和基建方面，明言不支持發展郊野公園邊陲。學會認為，郊野公園偏僻、樹木茂盛，並具有生態和康樂價值，犧牲有關綠化區並非必要，形容此舉是「最後一着」（a last resort）。

至於如何解短土地不足問題，學會建議政府應規管住宅單位的面積下限，以確保住屋質素和遏止「納米樓」繼續在市場湧現。另外，當局亦應全速推進新發展區，尤其是粉嶺北、古洞北、洪水橋和元朗南，以應對土地和住宅單位嚴重短缺的問題，又提到基建發展緩慢，尤其是新的鐵路和高速公路，成為城市發展的嚴重制肘。

發展局長黃偉綸日前透露，擬修訂城規條例，精簡相關程序，加快發展和建屋速度。規劃師學會形容，現行的城規程序「有彈性、有效和透明」，認為除非政府摒棄全面的規劃制度和公眾參與，否則難以大幅縮短發展時間，反建議當局檢討冗長的實施程序，學會以新發展區為例，有關發展區數年前已獲通過，惟預料仍需數年時間才能釋出有關土地發展。

綜合發展區已是相關土地最理想規劃

對於香港測量師學會早前表示，綜合發展區規模過大，發展商難以統一全部業權發展，拖慢住宅用地供應，建議廢除相關制度。規劃師學會反駁指，當局只會無更理想的機制下，才會將土地劃為「綜合發展區」，認為土地推展緩慢癥結，是難以合併土地和提供基建，建議當局進行規劃研究，檢討各幅綜合發展區和毗鄰的地區，研究保留用作相關地帶的適切性，並整體規劃周邊用地。

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學會又建議當局簡化程序，鼓勵發展商提交發展建議前，與相關政府部門深入討論，並在新界鄉郊的相關項目，成立類似市建局的法定機構，以加快收土重建，並制定審查機制，以檢視發展商提交的公私營合作混合房屋發展的建議。學會重申，認同收回土地能加速發展，惟在欠缺保障和諮詢的情況下，利用市建局的土地收回能力，協助私人發展商合併土地的討論並不成熟，亦無助解決現時迫切的土地供應問題。

近月備受關注的中央「十四‧五」規劃，規劃師學會表示，香港和深圳兩地有協同作用，應聯手發展創科工業，而連接兩地的新界北覆蓋30平方公里土地，包括洪水橋、新田／落馬州和古洞北等新界北地區，當局應以創科發展為優先考慮，尤其是許多創科人才均非本港居民，他們面對嚴峻的住屋問題，港府可考慮參考科學園提供住宿單位的做法，在新界北提供相關單位，以解決問題。