梁振英重提郊野公園邊陲建屋　黃遠輝：要承認未有主流民意支持

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-07 19:48

全國政協副主席、前特首梁振英近日重提發展郊野公園邊陲地建屋，引起社會討論。曾擔任土地供應專責小組主席的黃遠輝今日（7日）表示，當時小組報告已指出市民普遍認為如有其他選項，發展郊野公園邊陲要排在較後位置；而即使發展郊野公園邊陲作公屋等，亦未有主流民意支持。 黃遠輝強調，該報告是經過廣泛公眾諮詢，反映社會主流民意，「唔同人有唔同意見，不過要承認同清楚知道，報告如實反映社會大眾意見」。

黃遠輝（右）認為，土地專責小組報告反映未有主流民意支持發展郊野公園邊陲地帶。（黃金棋攝）

梁振英在任內最後的一份《施政報告》曾提出研究以郊野公園邊陲地帶的土地興建公營房屋，其後交由房協做相關研究。他近日於社交媒體中重提建議，認為應撥出不超過100公頃、位於大欖郊野公園的邊陲土地，即約千分之二的郊野公園土地，興建約2萬至3萬居屋個單位，每呎劃一售6千元。

土地供應專責小組於2018年年底發表報告，指出經過多月諮詢後，發展郊野公園邊陲地帶的選項未能獲得大多數市民支持，專責小組認為其優次較其他選項低，特首林鄭月娥其後立即叫停房協的相關可行性研究。曾任專責小組主席黃遠輝今日於環境諮詢委員會會議後回應指，諮詢期間收到6.9萬份問卷、達120萬條意見，認為小組報告已清楚說明及反映社會主流民意。

他強調，報告反映未有主流民意支持發展郊野公園邊陲地帶，而報告公布後亦有不同房屋團體、智庫及發展商發表其意見。被問到會否認為梁振英不尊重報告？黃表示：「都唔會嘅，我同你對香港點增加土地都會有唔同意見，但係當然要承認、清楚知道報告如實反映大眾參與諮詢中嘅意見」。

黃遠輝：冀政府按土供組報告「膽子大啲」開拓土地

黃遠輝又形容現時本港居住環境水深火熱，仍有大批家庭居於不適切居住環境，故最逼切需要是開拓土地。他直言「希望政府大力啲、大幅度啲，甚至膽子大啲去按照報告開拓土地供應嘅工作，而按照報告即係等於按照社會支持。」