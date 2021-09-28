澳門疫情｜爆疫酒店再增3名保安確診　150多名隔離檢疫房客今遷出

澳門今日(28日)公佈新增3宗輸入關聯確診病例，累計個案增至70宗，3名新增患者均為男性，同屬金皇冠中國大酒店的保安。其中第68宗病例尼泊爾籍患者，是之前第65例患者的同事，會到其10的工作樓層替更，相信因而被傳染。第69名患者曾在10樓工作，並負責帶領第64例源頭輸入病例旅客進入房間，第70例患者近期曾接觸第65例病人，三人均已接種疫苗，亦沒有病徵及不適。

因應金皇冠中國大酒店累計有5名保安確診，澳門政府今午在記者會上宣佈，將撤離該酒店150多名正在進行隔離檢疫的旅客至其他酒店，該酒店目前正接受閉環管理觀察的全部員工均要改為接受隔離檢疫。



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澳門第68宗確診個案患者為26歲尼泊爾籍男性，於金皇冠中國大酒店任職保安，是第65宗個案的同事，患者主要在酒店的15樓及18樓工作，但會在第65宗個案患者小休或用膳時，到10樓替更，患者於9月25日開始隔離檢疫，9月17日、24日及25日檢測結果均為陰性，但今日經的檢測結果變為陽性而確診，他曾於今年5月18日及6月23日在澳門接種兩劑國藥疫苗。

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第69例患者曾經在該酒店10樓工作，並帶領第64例輸入病例進入房間，但沒有在第67例患者檢疫的金寶來酒店工作。患者於9月24日晚已進行隔離醫學觀察，9月16日、23日、24日及25日核酸檢測顯示結果為陰性，今日結果為陽性。

第70例患者近期曾接觸第65例病人，患者於9月24日晚已進行隔離醫學觀察，之前4次測結果則為陰性，今日轉為陽性而確診。目前3位新增患者均沒有任何不適症狀，已安排到公共衛生臨床中心接受進一步診治。至於另2名早前染疫有病徵的保安則情況穩定。

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澳門衞生局局長羅奕龍表示，第67例由香港入境澳門、於金寶來酒店檢疫的37歲女患者，由於兩次檢測結果的病毒CT值均很高，相信屬復陽個案，與金皇冠中國大酒店的個案應沒有關連。

羅奕龍稱，現時有1640人名密切接觸者、共同軌跡人士及次密切接觸正接受隔離檢疫， 因應今次事件，其他檢疫酒店的防疫指引亦會盡量提升，由於3宗新增個案患者已早前已隔離，相信社區傳播風險不高。