澳門疫情｜爆疫酒店增三保安確診　一人曾帶領源頭染疫旅客入房

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今午（28日）再公佈2宗輸入關聯確診病例，累計個案至70宗， 2名新增患者均為金皇冠中國大酒店的保安。其中第69名患者曾在該酒店10樓工作，並帶領第64例輸入病例進入房間，第70例患者則近期曾接觸第65例病人。兩人均已接種疫苗。



澳門今早(28日)再增一宗新冠肺炎輸入關聯確診個案，新增的第68宗病例、尼泊爾籍患者同屬爆疫檢疫酒店「金皇冠中國大酒店」的保安，為之前第65例患者的同事，該酒店累計已有3名保安及一名疫檢旅客確診，新增個案患者會到染疫保安工作的樓層替更，相信因而被傳染，而他已接種兩劑國藥疫苗。



同時，澳門今日凌晨公布完成第二次全民檢測，近70萬人已採樣，暫時逾47萬有檢測結果的人，全部均為陰性。



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早公布多一宗確診輸入關聯病例，屬當地第68宗確診個案。患者為26歲尼泊爾籍男性，於金皇冠中國大酒店任職保安，是第65宗個案的同事，患者主要在酒店的15樓及18樓工作，但會在第65宗個案患者小休或用膳時，到10樓替更，但未曾到過另一染疫保安(第67例)的樓層工作。

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患者於9月25日開始隔離檢疫，9月17日、24日及25日檢測結果均為陰性，但今日經的檢測結果變為陽性而確診。他曾於今年5月18日及6月23日在澳門接種兩劑國藥疫苗。

因為新增病例，澳門增多個黃碼區範圍需檢疫，包括巴素打爾古街部份號數、329、十月初五日街/泗𠵼街16-16A號金利大廈、18-18A號信鴻大廈等，居民需檢測及有離境限制等。

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另外，澳門上周六(25日)開始進行第二次全民檢測，至昨日深夜累計已採樣695,424人，暫時累計檢測517,223人，結果均呈陰性。澳門政府亦於今日凌晨宣佈第二次全民檢測基本完成，較早前估計要今午3時才完成，提早大半天，但當局提醒，仍未檢測市民必須於今午3時前檢測。