外傭檢疫｜竹篙灣中心增至1000間房　下周一起可預約7日

港府早前宣布開放竹篙灣檢疫中心800個單位，供外傭檢疫，惟房間供不應求，「逐日搶」的安排更被批擾民，勞福局煞停預約檢視流程。勞工處今日（28日）宣布，下周一（10月4日）起，重新開放預約系統，並於10月22日起，在檢疫中心提供額外200個單位，即合共1,000個單位供外傭檢疫。至於每日接收最多50名外傭入住的安排，則維持不變。



政府發言人表示，早前暫停接受檢疫中心預約，以檢視預約流程及後勤安排，系統將於下月4日起重新開放，僱主及職業介紹所可從當日上午9時開始，經由勞工處外傭專題網站申請預訂房間。系統會顯示由10月22日至28日可供預約的房間，其後每星期一上午9時開始，系統均會顯示新一輪可供預約的房間，例如在10月11日可預訂10月29日至11月4日的房間，如此類推。

政府宣布10月22日起，在檢疫中心提供額外200個單位，即合共1,000個單位供外傭檢疫。（資料圖片）

發言人又指，為進一步配合外傭僱主需要，會於10月22日起在檢疫中心，提供額外200個單位作外傭檢疫用途。為了逐步有序地安排外傭來港，嚴防輸入個案，檢疫中心每日接收最多50名外傭入住的安排維持不變。政府會在考慮環球及本地疫情後，檢視是否有需要進一步增加指定檢疫設施的數目。

政府會按照遞交申請的先後處理申請，並會於一至兩天內聯絡申請人，以確認收到申請和要求申請人提供相關文件，即外傭護照副本、有效工作簽證及認可疫苗接種紀錄。在核實相關文件後，勞工處會向申請人發出繳款單，申請人須在指定時間內付款，並提供付款收據，待勞工處發出訂房確認通知書後，便完成預約程序。如有申請人取消已預訂的房間，系統會再次開放房間接受預訂。

僱主在8月27日起可為外傭預約隔離用的酒店房間。(資料圖片)

勞工處另外公布，即時延續協助外傭及僱主應對疫情措施，包括容許延長合約有效期限，所有在今年12月31日或之前屆滿的外傭合約，在僱主及外傭同意下，延長最多六個月，如新聘請的外傭，未能於上述六個月的延長期內獲安排來港，而僱主須在該六個月的延長期後繼續聘請外傭，僱主應申請與現任外傭續約。

另外，如外傭未能在完成合約一年內，返回原居地，可在其僱主同意下，向入境處申請進一步延長逗留期限直至合約完結，以便在該段期間返回原居地。