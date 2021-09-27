消息：日內公布竹篙灣檢疫中心預約新安排　逐日訂改固定日數預訂

外傭僱主及中介為搶一個檢疫單位叫苦連天，港府早前叫停開放不久的竹篙灣檢疫中心外傭預約安排，以檢視預約流程。消息稱，相關檢視已近尾聲，當局未來一兩日將公布新安排，而當局正研究以「固定日數」作每次開放時可供預約日數，方向是每次開放少於21日供預約，但每日50名額不大可能增加，一來要防止輸入個案增加風險，二來外傭來港前需在當地作一系列手續及檢測，加上機位需求大，竹篙灣亦有「NO SHOW」情況，每日只有約9成「入住率」，故傾向維持每日50名額不變。



港府早前宣布開放預訂竹篙灣檢疫中心800個單位供外傭檢疫。（資料圖片／李澤彤攝）

「逐日預訂」7分鐘內搶光 勞福局突叫停

港府在竹篙灣檢疫中心提供800個單位供來港外傭檢疫，9月14日首日接受預訂時，不足半小時已停止預約服務，其後公布9月20日至10月19日房間全部被預訂。到9月17日再開放供預約10月20日房間，同日起實施「逐日預訂」安排，但50間房7分鐘內火速搶完，同晚勞福局叫停安排，指不少用家反映不希望每天都要上網試圖預約房間，決定於9月19日起暫停接受預約。

每次開放預訂少於21日 減僱主每日預約失敗失望感

消息稱，當局檢視預約流程安排已近尾聲，網上預約竹篙灣檢疫中心安排將維持，但取消「逐日預訂」措施，而其中一個研究方向是每次開放供預約時，將可預約隨後「固定日數」的房間，但傾向每次日數不多於21日，以減低當局須一次處理大量申請工作量，同時減低外傭僱主及中介需每日早上上網搶房，卻每日失望一次之苦。

輪候制或計分制涉大量人手審核 並不可行

對於有中介及僱主公會提出採用輪候制或計分制，供等候外傭已久、家人有無人照顧長者或小孩的家庭優先預訂房間。消息稱，有關建議涉及需要人手審核申請，加上難以判定何謂等候外傭已久，可行性低。

至於每日放寬房間預約名額到70至80個，消息稱，目前菲律賓外傭抵港後確診比率約4%，高於其他地區人士，一旦放寬將增加本港輸入個案風險，甚至觸發航班熔斷，隨時得不償失；況且外傭抵港前需在當地接受檢測、亦要前往至少兩處地方辦理手續，加上機位安排問題，目前每日50名額其實用不盡，因此暫不傾向增加每日名額。