全新豪華維港遊觀光船「東方之珠」10.1首航　成人票最貴300元

珠江船務繼旗下的富裕小輪今年7月1日，推出「水上的士」後，珠江船務再推出「東方之珠維港遊」，預計明日10月1日國慶日首航。新引入的「東方之珠」為一艘4層高觀光遊船，內設宴會大廳、VIP房等，預計可載486人，乘客可以在船上品嘗下午茶或喝美酒。

根據「東方之珠」訂票網頁，視乎船隻出航時間，成人票價由220元至300元不等，最貴為晚上維港遊。翻查資料，晚上開出的「幻彩詠香江．維港遊」航線與水上的士接近，但會有專業攝影團隊為客人留影及樂隊現場演奏，票價為水上的士逾6倍。



分設下午、黃昏及夜航三類航班 每程約75至90分鐘

「東方之珠維港遊」每天將設3個航班，全部於紅磡（南）渡輪碼頭上落，其中「寫意午後」要價220元，亦可選擇280元、包下午茶的套餐，乘客需在下午3時15分上船，由紅磡（南）渡輪碼頭出發，經中環、灣仔、北角、太古一帶；下午5時25分開出的航班則會駛往青馬大橋及堅尼地城一帶，成人票價230元，包含小食及一杯非酒精飲品。

至於票價最貴的維港遊，則為晚上7時開出的航班，該班船以「幻彩詠香江」為賣點，駛經西環、中環，票價300元，包小食、甜點及非酒精飲品。而所有航班上都有現場樂隊現場演奏及可享專業攝影團隊拍下的數碼相片一張。

晚上的東方之珠航班，其路線與現時逢星期六晚上7時20分開出的水上的士相若，同樣可在海上觀賞「幻彩詠香江」，水上的士票價為48元，為東方之珠票價約六分一。

客艙宴會大廳設特大窗戶

不過，東方之珠維港遊使用的船隻，較水上的士豪華。按東方之珠facebook專頁介紹，東方之珠全長64米、闊14.5米，高4層，可容納486人，船上豪華宴會大廳樓高5.5米，亦有無敵海景特大露天舺板等。

首航將於國慶10月1日晚上7時開出，而已完成接種最少一針新冠疫苗的市民，可以享有買一送一優惠。10月2日起，每日都會有船開出。現時已可到東方之珠的網頁上訂船票。

東方之珠維港遊網頁︰https://fortuneferry.rezio.shop/

水上的士船內設備

