水上的士延期半年首航　乘客走出甲板欣賞「幻彩詠香江」

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-07-01 21:02

早於2018年的《施政報告》已提出要增設「水上的士」，提升維港觀光服務。富裕小輪早於去年3月獲選為水上的士營辦商，原來預計去年年底投入服務，惟一直未有消息，至上周才公布將於今日（1日）首航。 水上的士公眾首航在晚上7時20分於紅磡（南）碼頭開出，先往尖東再到中環，並原路折返，航程預計70分鐘，期間更可欣賞「幻彩詠香江」匯演，船上座無虛席。惟運輸署要求營辦商需要提供的實時到站系統則暫未有提供，而WIFI亦需要有密碼才能登入，而船艙沒有貼上密碼，需向艙務員查詢。

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啟航只行3個地點

運輸署過去向立法會提交文件時，指水上的士會有5個上落點，包括西九文化區及啟德，惟現時只有3個上落點，分別為尖沙咀東、紅磡（南）及中環，航程由原來預計的110分鐘，大大縮減至約70分鐘。本來指會每日提供3至4班的渡輪，班次亦大縮水至只有周六有一班船。

水上的士今晚公眾首航吸引過百旅客，船上座無虛席，一開船就有乘客走上甲板觀看風景。至8時「幻彩詠香江」上映時，甲板上幾乎站滿人，水上的士亦一度在海上停駛，讓乘客慢慢觀賞。

乘客：船大乘客多 較像「水上巴士」

陳先生一家四口一同乘座水上的士，他說旨在帶小朋友試試新事物，感覺船上較想像多人，本以為「的士」規模較小，現時較像「巴士」，與普通渡輪分別不大。同行的女兒亦喜歡行程，指港島區的燈光色彩繽紛，在甲板看風景的感覺亦相當特別。

乘客林先生則認為今日浪大，船靠岸時顛簸，但未有暈船浪。他認為現時未能出外旅遊，「另一角度睇香港幾靚」，亦可在水中央看幻彩詠香江，有另一種感受。他指水上的士較天星小輪有更多觀光元素，認為天星雖同樣有推出「維港遊」，但水上的士價格更合理。

水上的士亦有推出接種疫苗優惠，每班說有20張免費船票以先到先得形式派出，曾女士成功取得免費船票。她表示，乘船相當舒服，未來會介紹行程予內地朋友到訪時乘坐。她認為，水上的士駛得較慢，未來或會只乘坐其中一段旅程，未必坐足全程。

富裕小輪：會盡快推出實時到站系統

富裕小輪商務總監李志剛表示，水上的士只是名稱，主要是讓乘客可以輕鬆地享受整個維港景色，亦特別挑選有「幻彩詠香江」的時段設立航班。因疫情影響，水上的士推遲半年才啟航，李說，有見疫情緩和才盡快準備好，至於未來會否加班或延長航線仍有待疫情及通關情況，預計將來慢慢旅客來港愈多就會考慮，他表示已準備就緒，但西九文化區的登岸設施未建成，現擬有需要會使用油麻地避風塘上落客。

他說，售票反應熱烈，今日首航及周六的航班亦已經售罄，指有不少人致電，應接不暇。至於運輸署要求的實時到站系統，李說，會盡快推出，但暫時只有周六一班，「而家得一個航班冇咩作用。」

運輸署把水上的士的合約與中環—紅磡渡輪綑綁，李表示，因疫情下多人在家工作，中環—紅磡渡輪即時在上下班時段，載客量仍然不佳，反而假期才會較多人。

船上用WIFI要問才有密碼

水上的士可同時容納170位乘客，設有冷氣客艙、洗手間、育嬰室、免費Wi-Fi、行李架、語音導賞系統、小賣部、室外觀景空間等。船艙分上下兩層，兩層均有小賣部，記者觀察，小賣部有賣薯片、小熊曲奇餅、飲品及紀念品，支裝飲品價錢約10至15元，價格偏貴，4粒裝小熊曲奇更售24元。起程時，有廣播提醒乘客要在相鄰乘客戴口罩時才飲食，飲食後亦要立即戴回口罩。

船上雖有WIFI，惟要求輸入密碼，但船艙及船票上皆沒有寫有相關密碼未能使用，需向艙務員查詢。

按船上的安全圖，全船座位下都配有成人救生衣，而整架船只有5件嬰兒救生衣，4件在下層船艙近船頭位置，一件在上層。座位上沒有安全帶，乘客亦可以在航行期間走出船尾甲板參觀

水上的士將於7月1日開辦慶回歸特別班次（水上的士Facebook）

網民致電熱線40多次才成功購船票

購買首航船票不容易，水上的士前晚（6月29日）於其臉書專頁中表示，7月1日首航的船票於6月29日下午已全部售罄。《香港01》記者早前亦有購買門票，多次致電客戶熱線都無人接聽；有網民亦指，曾打了40多通電話，只有3次成功打通，第3次才有人接聽成功購票。

《香港01》記者亦在周一（6月28日）試以官方網站提供的WhataApp聯絡方法購票，很快就有人回覆，並指示要在24小時內入數至南洋商業銀行戶口，惟完成並提供入數紙後，多次查詢均沒有回應，至昨晚（6月30日）9時才獲確認船票，今早才收到確認書。

珠江船務總經理吳強指，去年3月中標，得到各界支持可以順利啟航，會繼續提供以客為先的優質旅遊服務，讓旅客領略維港兩岸的景色。

運輸署署長羅淑佩出席開幕典禮，她致辭時表示，富裕小輪於去年獲選營運水上的士，一直與運輸署緊密合作，對於水上的士投入試運感鼓舞。