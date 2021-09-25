港島東岸新公園今開幕　無敵海景解旅遊癮︰喺度睇煙花真係一流

位於港島炮台山海濱的東岸公園第一期主題區，今日（25日）正式對外開放，這個位於屈臣道以西，原為中環灣仔繞道工程用地的空間，現時搖身一變，成為臨海休憩空間。記者下午時間在公園觀察，不少市民到場遊玩休息。

有市民表示，港島區的大型遊樂設施不算多，香港人這些年需要「唞吓氣」，有一個空間喘息實為好事；另有市民反映，由於不能到外地旅遊，到現場望着維港兩岸景色「好似置身喺青海旅行咁。」

今日天朗氣清，太陽曬得正烈。有到場市民反映，當局在沿海位置鋪上淺色石屎，比較「反光」難以掙開眼睛，望當局留意。



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市民可帶同繫上牽繩的寵物到訪新公園

「東岸公園主題區（第一期）」主題區將會24小時開放，這個位於屈臣道以西，原為中環灣仔繞道工程用地，路政署於毗鄰的中環灣仔繞道剩餘工程仍在進行期間，先釋出部份用地讓公眾使用。

主題區以「窗戶」為設計概念，把大小不一的窗框融入欄杆、戶外裝置及矮壆的設計，主題區亦提供草地、座椅、遮陽設施等。近門口位置設有兒童平衡車試驗空間，主題區亦是寵物友善場地，市民可帶同繫上牽繩的寵物到訪。

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下午時間太陽曬得正烈，不少市民一家大細到場遊玩，近海旁位置有一條長長小徑，由於兩邊的石屎躉不太高，家長要留意小朋友的動態。鄭先生一家四口到場，他説，小徑闊度只有大約二至三米，沒有圍欄，帶小朋友要相當謹慎，「每一秒都要睇到實，好似大人先適合嚟咁。」但了解到這設計令海邊景色比較開陽，明白當局考慮的地方，不太介意，「但係如果打風，就真係唔好過嚟呢度，條路比較窄係危險。」

望當局開放更多空間予市民唞吓氣

同行的鄭太說，疫情下不能外遊，亦不能每個星期帶小朋友到商場逛街購物，多一個休憩地方對小朋友來說比較好。她認為港島區遊樂地方比較少，人煙又稠密，有一個大空間給他們遊玩是非常需要，「其實唔需要搞好多花臣，有空地好足夠，港島區每個公園都好多人，中山公園係靚，但係太多人，想搵個地方休息真係難。」她認為，政府需要開放更多空間給予市民「唞吓氣」。

鄭先生續說，新公園的確相當不錯，但下午天朗氣清，太陽曬得正烈，當局在沿海一帶鋪上較淺色石屎，比較「反光」，難以掙開眼睛，會有一定危險性，「反光到其實唔係好擘大到對眼，呢隻色真係要深返少少。」

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市民形容靚景為新煙花位

居於葵涌的嚴先生與太太到新公園「打卡」。嚴太望着灣仔海岸大呼，「喺度睇煙花真係一流」對景色滿意。二人表示，疫情下不能外遊，本港有更多休憩地方相當重要，嚴先生看着對岸一個建築物笑説，「的確有啲似去咗青海旅行，不錯。」

另一市民王先生，坐着岸邊的長凳休息，顯得非常寫意。他説，港島區增設休憩地方相當重要，但當局的建築工程慢，顧慮又多，認為要加快步伐做好，「市民係要一個空間去休息，去清靜一下。香港居住環境好窄，感受本身已經唔太好，其實唔需要搞好多嘢，自自然然就會有佢嘅特色。」他認為公園沒有太多設置，反而可有更多空間，給予市民尋找自己的樂趣。