水上的士7月3日起逢周六晚試營運　7.1開出慶回歸特別班次

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-25 17:47

原定去年底投入服務的水上的士受疫情影響而延期，運輸署今日（25日）宣布，水上的士渡輪服務將於7月3日起，逢周六晚上以試辦形式提供「紅磡──尖沙咀東──中環（循環線）」短途服務。 另外，為慶祝回歸24周年，營辦商會於7月1日提供特別班次，於晚上7時20分在紅磡（南）渡輪碼頭開出。

水上的士將於7月1日開辦慶回歸特別班次（水上的士Facebook）

運輸署指，水上的士服務主要屬觀光及旅遊性質，短途航線逢星期六晚上7時20分提供一班，由紅磡（南）渡輪碼頭開出，並於尖沙咀一號梯台（即尖沙咀東星光大道對出海傍），和中環九號碼頭設上落點，乘客可於任何一個站點自由上落，全程航行時間約70分鐘，期間可欣賞維多利亞港夜景及「幻彩詠香江」匯演。

全程另設啟德及西九文化區兩站

翻查資料，水上的士原本設有5個上落點，包括啟德的跑道公園碼頭、紅磡（南）渡輪碼頭、尖沙咀海濱長廊登岸設施、中環九號碼頭、以及西九文化區登岸設施，由啟德至西九全程為110分鐘，不過現時未啟用啟德及西九文化區的站點。

另外，立法會文件曾指，營辦商會每日提供3至4班渡輪服務，包括一班於晚上 7 時半開出，以便乘客觀賞維港夜景，營辦商會在投入服務後，視乎需求會增加班次，以及研究在維港兩岸提供其他的短線服務。不過以現時安排，每周只有於周六晚開一班船。

價錢方面，運輸署指，短途航線成人全程票價為48元，每一站分段收費為10元（紅磡──尖沙咀東）和14元（尖沙咀東──中環）。營辦商會為小童、長者及殘疾人士提供半價優惠。運輸署稱，會與營辦商留意乘客的需求變化，並於有需要時加強服務。

水上的士可同時容納170位乘客，設有冷氣客艙、洗手間、育嬰室、免費Wi-Fi、行李架語音導賞系統、小賣部、室外觀景空間等。另外，旅客必須按手持船票所列之時間登船，並於開航前不少於15分鐘到達碼頭候船，不設候補登船。