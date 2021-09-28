無業男涉姦女同志　被告稱曾攬事主明顯是男人　不明為何仍要問

無業男在女同志交友軟件結識女子，二人相約玩性虐（SM)遊戲時涉嫌強姦案續審，控方今(28日)播放被告被捕後與警方所作的錄影會面。被告稱他和女事主X在酒店房間玩性虐待時，事主一直表現享受。直至他把陽具插入其私處時，X起初表示舒服。惟她突然推開被告，問他為何不使用安全套，又問：「乜你男人嚟架？」然後穿衣離開。被告坦言不理解為何X這樣問，並稱他有攬過X：「好明顯係男人嚟。」



雙方均無及過性別

被告曾子豪(30歲)在錄影會面中向警方稱，他為交友而使用應用程式「Butterfly 」，並在該應用程式認織事主X。兩人之後透過WhatsApp和Telegram聯絡。他和X都沒有在3個應用程式中透露過性別。因被告在一個SM（性虐待）有關的Telegram群組見到X的名字，遂向對方查問。兩人討論此話題，並相約一同「玩SM」。除了性虐待，被告亦有問X「想唔想我插佢」，對方亦表示：「想。」被告解釋，「插」的意思指用手指或陽具插入。

被告在會面錄影中提及的重點。(詳看下圖)

用30厘米鞭打X指對方稱鍾意

他們相約於2020年2月27日到觀塘一酒店房間見面。X先到房間，並把房間號碼告知被告。被告入房時，赤裸的X在床上自慰。被告未有說話，便上前摸X的私處，當時X得享受，並叫他做「主人」。被告之後用手和30厘米長的鞭打X的屁股，又打她的臉。期間，被告曾問X：「鐘唔鍾意？」X回應：「鍾意。」他繼而取出低溫蠟，滴在X的屁股。兩人之後到浴室，清洗X身上的蠟。X站在浴缸，被告在浴缸外協助。

替X洗澡弄濕長褲才脫下

他在整個過程中一直有穿衣，直至替X洗澡時弄濕長褲，被告遂脫下它。當時僅穿「孖煙囪」的被告，在床上透過內褲底部的位置，伸出陽具，磨擦X的私處，並稱：「磨磨下就入咗去。」他指X當時很享受，亦表示舒服。惟X之後推開被告，問他為何不使用安全套。X又問：「乜你男人嚟架？」然後穿衣服離開房間。

傳500元入X戶口用以支付房租

X在離開前又表示她識律師朋友，會告被告。被告事後亦把500元存入X的戶口，以支付房租。對於X問「乜你男人嚟架？」被告坦言不理解，並解釋兩人曾有對話，他曾攬過對方，並說：「好明顯係男人嚟。」

被告否認1項強姦和1項非禮罪，控罪指被告於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內，強姦和非禮女事主X。X於案發時約20多歲。

案件明續。

案件編號：HCCC34/2021