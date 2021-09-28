無業男涉姦女同志　事主覺有溫度異物插入　查看被告驚見真陽具

無業男涉假扮女同志，相約一名女同性戀者進行性虐待（SM)遊戲，期間疑強姦對方案續審，女事主X今（28日）續在高等法院作供，她稱與被告相約在酒店見面，由她租用房間，她赤著身體等候，被告到步後沒有說話也沒有脫衣。後來被告也上床並用被掩蓋二人身體，她感到有異物插入私處，初時以為是性玩具，惟不久後覺該物體有溫度，被告又問她：「舒唔舒服？」她即把被告推開，查看被告身上的性器具，受驚下問：「呢個係咪真係你既陽具？」她稱當刻未能接受，形容事件「好反感，覺得佢好變態。」X一再強調，若知被告是男人，不會同意進行性行為。



被告進房後沒有脫衣亦沒有說話

事主X今續透過視像系統作供，指和被告曾子豪(30歲)相約她於2020年2月27日，在觀塘一酒店「開房」。X先到房間，被告其後到達，當時曾穿上寛鬆的衣服，上身穿鮮色的無帽衛衣，下身穿長褲。

X當時赤裸著身在床上，被告入房後便摸她的私處等。被告又用細小的拍，拍打她的臀部等位置，又用低溫蠟滴在她的背部。此外，被告曾把唾液吐在她的口腔。X指，被告在過程中沒有脫衣，亦未有說話。

被告曾子豪涉在網上女同志論壇認識女子X後，約X到酒店並非禮及強姦她。(朱棨新攝)

覺圓柱物插入以為是性玩具

其後，被告把X拉入浴室，清洗X身上的蠟。當時X走進浴缸，被告則在浴缸外，用花灑替X沖身。X指，被告當時都仍穿身，只是把擼起衫袖，並繼續沒有講話。

洗澡後，兩人返回床上。被告摸和指插X的私處。惟被告其後用被子，遮蓋兩人的身體，X感到有圓柱狀的異物進入她的私處，曾想是否陽具狀的性玩具。X便問被告：「咩嚟架？」被告反問：「舒唔舒服呀？」

感到異物有溫度懷疑被告是男人

X感到該濕滑的異物有肉的質感，並且有少許溫度，再追問是何物，亦不斷推開被告。她解釋，當時已懷疑被告是男人，該異物是陽具。X起初未能推開被告，惟她當時「意識到好有問題，知道要離開呢個地方」，遂花費更大的氣力，終成功推開。

當刻受驚不能接受事件

X離開床後，發現被告的陽具，頓時感驚慌、㥬惶。她立即穿回衣服，準備離開，她當時問被告：「呢個係咪真係你既陽具？」X解釋，她當時未能接受事件，受驚嚇而提出此問題：「想肯定佢真係強姦我」、「想確認感受到、見到都係真」。她又形容事件「 好反感，覺得佢好變態。」

若知被告是男人不會同意性行為

她打開門準備離開時，被告捉著她的左手並說：「唔好走。」X向𨋢口方向大叫救命，最終成功離開。她其後聯絡男性朋友Y，講及被性侵。X見面時向Y指，覺得被告是刻意隱瞞自己的性別，包括被告著X訂酒店房間，不留下個人資料，在過程中亦未有說話。她又強調，若知道被告是男性，不會同意和對方發生性行為。

被告曾子豪，30歲，被控1項強姦和1項非禮罪，控罪指被告於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內，強姦和非禮女事主X。X於案發時約20多歲。

案件編號：HCCC34/2021