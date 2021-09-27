無業男涉姦女同志　事主以為女性才用女同論壇　認有交流情慾訊息

無業男涉強姦女同志案續審，女事主X今午(27日)透過視象系統作供，她稱她結識被告的女同志論壇，她以為只有女性才會使用，故一直認為被告是女性，亦因為對方年紀較大，故稱呼對方為「姐姐」。庭上透露，女事主與被告相識後，在二人交流的訊息中，有不少情慾對話，被告亦提及玩過的性虐(SM)遊戲，更稱：「綁住你玩」、「打你patpat(臀部)」等，甚至提及會「插」她，她也以為被告意指「手指」，至案發後才知道被告是男性身體



女事主稱現已改變性取向

事主X今透過視像系統作供，她透露案發時為女同志，現時已改變性取向。她指，被告在案發前透過女同志論壇「Butterfly」的應用程式與她聯絡，用戶名為「Jan」。

兩人之後以WhatsApp和Telegram兩個應用程式聯絡，期間兩人談及性虐待。X曾問被告：「你玩開乜嘢？」被告提及「矇眼綁」、「滴蠟」等，X回應：「全部都想試。」

女事主X指被告曾子豪(前)曾在訊息中提及他玩過的性虐方式。(朱棨新攝)

以為只有女性才會用該女同論壇

X又指， 以她所知被告年紀較她大，因此稱呼對方為「姐姐」。控方庭她為何不叫被告做「哥哥」，X稱只有女性才會使用該女同論壇，故一直以為被告是女性，至案發後離開酒店，才得知被告是一個男性身體。

主控官在庭上亦讀出被告與X的訊息對話，兩人談及單身的時間，X稱她仍在求學。被告又謂：「綁住你玩」、「打你patpat(臀部)」、「好想我插你？」、「插足你一日」和「插到你天光」等。X庭上解釋，被告稱「好想我插你？」以她理解是被告用手指插她私處。X當時亦有回覆：「係呀。」

X向被告透露曾與女性一夜情

此外，X問被告「你想我點叫你？」被告回應：「主人。」X其後便以「主人」稱呼被告。X又提及她曾試過一夜情，對象都是女性。被告卻稱不喜歡一夜情，並謂：「一次就完，唔好玩。」X回應：「可能變SP(性伴侶)呢」。

此外，她和被告亦在訊息中，各自傳送性玩具的照片。如X向被告表示：「I have a vibrator(我有一個震動器)。」並傳送照片。

被告曾子豪，30歲，被控1項強姦和1項非禮罪，控罪指被告於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內，強姦和非禮女事主X。X於案發時約20多歲。

案件編號：HCCC34/2021