澳門新冠肺炎｜另一檢疫酒店保安確診　與已染疫保安共用更衣室

澳門突然爆發新冠肺炎疫情，一間檢疫酒店「金皇冠中國大酒店」累計5名保安確診，而疫情亦蔓延至相鄰的另一檢疫酒店「金寶來酒店」。澳門政府今天（28日）晚上公布，金寶來酒店一名監控室保安人員確診，他是38歲男性，工作期間不會接觸客人和其他酒店員工，但與中國大酒店和金寶來酒店的保安使用同一更衣室。由於這名保安早前已被列為密切接觸者，自9月25日起已獲安排隔離。現時累計有6名保安人員確診。



澳門的第71例患者是38歲男性，屬於金寶來酒店監控室保安人員。 （澳門旅遊局圖片）

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兩間酒店相鄰 患者不接觸客人和其他員工

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，今日下午再新増1名輸入關聯病例，為澳門第71例新冠病毒肺炎確診病例，患者在金寶來酒店任職外判保安。

兩間酒店相鄰應變協調中心表示，第71例患者是38歲男性，屬於金寶來酒店監控室保安人員，工作期間不會接觸客人和其他酒店員工；但與金皇冠中國大酒店、金寶來酒店的保安使用同一更衣室。

患者內地打國藥及科興滅活疫苗各一劑

患者早前被列為第65、66例（金皇冠中國大酒店確診的保安）有共同軌跡人士，自9月25日起已在酒店進行隔離醫學觀察，獨自一人在房間，不用工作及沒有接觸其他工作人員。其於9月22和24日的核酸檢測顯示結果為陰性，於今日經核酸檢測顯示結果為陽性而確診。

患者曾經「溝針」，於2021年4月24日及6月14日已在內地接種一劑國藥滅活疫苗及一劑科興滅活疫苗。中心表示，目前患者沒有任何不適症狀，已安排到公共衛生臨床中心進一步診治，詳細情況稍後公佈。