監警會｜16投訴證明屬實　包括涉稱記者「黑記」　警員收口頭訓諭

監警會今日( 28日）召開公開會議，538宗須匯報投訴報告中，監警會已通過406宗投訴，包括106宗經全面調查，涉及144個指控，當中有16項指控已經證明屬實或不完全屬實，相關警員被口頭訓諭，包括執法時對市民粗言穢語、稱呼記者為「黑記」，及無監護人情況下與15歲被捕未成年人會面，及為當事人上鏈無做紀錄等。



12項指控獲證明屬實 包括4項粗言穢語

警方已將538宗須匯報投訴向監警會呈交報告，當中32%、173宗投訴經全面調查，包括有41宗投訴人未有回應，有26宗投訴人撤回投訴，由投訴警察課全面調查；有128宗由投訴人撤回投訴；有42%、227宗無法追查，監警會秘書長（署理）梅達明表示，大部份是由於投訴人不合作提交資料；另有32宗仍然調查中，有47宗因司法程序未完無法處理。

538宗須匯報投訴報告，監警會已通過406宗投訴，包括106宗經全面調查，涉及144個指控︰12項指控獲證明屬實，包括4項粗言穢語、3項疏忽職守、2項濫用職權、2項不禮貌、1項行為不當；1宗無法完全證明屬實，涉及疏忽職守；有3宗未經舉報但證明屬實，均涉疏忽職守。餘下有48項指控無法證實，80項指控列為並無過錯。

在16項證明屬實及不完全屬實的指控中，包含5宗涉及執法時使用污言穢語，包括稱呼記者為「黑記」，都被監警會認為不恰當。另外有一宗涉及2019年10月20日警察執法時被記者影到肩頭無配戴編號，證明屬實。

有2宗屬於律師或大狀前來差館見當事人，警員無即時允許或未在當事人面前講清是否需要律師事宜。一宗涉及警員指不承認副本文件，拒絕律師提交文件。以及一宗警員執法時使用自己手機拍攝的投訴。

另外，有警員讓15歲未成年人在無監護人陪同下會面，有違警例；以及一宗警員為當事人上鏈鎖，未有紀錄；一宗當事人向警察公共關係科求助指回覆不滿意。上述亦均被處以口頭訓諭。

監警會署理秘書長梅達明指，在反修例事件專題審視報告的52項建議，已在今個月17日，向行政長官遞交第5份工作報告，交代進展。(資料圖片／羅君豪攝)

警已購點算公眾活動人數軟件 指準確度達9成

監警會署理秘書長梅達明指，在反修例事件專題審視報告的52項建議中，累計落實37項，推出69項措施，當中7項是新措施，涉及內部管理、協調及培訓。工作小組亦已在本月17日，向行政長官遞交第5份工作報告，交代進展。

在公眾活動方面，警方制定了考慮因素清單，協作進行風險評估，包括是否開放更多的行車線給遊行隊伍。另外，警方購置了點算公眾活動人數的軟件，準確度可達到9成。

擬制定應做不應做事項表

另外，警方又制定「應做不應做」事項列表，減低驅散行動造成的風險等。不過監警會則表示未有看到列表，警方是否向公眾公開仍由警方決定。

梅達明還表示，警方今年亦有校園計劃，希望透過不同網絡平台實現；及10月16日日連續四個周六，在TVB足本播放「監警會前線」一片，供市民觀賞；NowTV亦會播放剪接片段。

王沛詩新上任監警會主席一職，被問任內目標如何，她指自己看法中立，出任監警會主席一職以及協助香港發展，最重要亦是中立，「獨立公平公正才能serve(服務)到所有人，否則只會浪費所有人的時間。」至於有關反修例的投訴處理沒有具體時間表，因當中不少投訴正在走司法程序，未能處理。