鄧炳強指23條立法研涵間諜罪　反修例組織屬國家級：免費派靚頭盔

保安局局長鄧炳強今（26日）表示，《基本法》23條立法將以03年立法草案作出定點，指23條立法將涵蓋《國安法》未有覆蓋的罪類，包括間諜行為。

鄧炳強指，過去兩年本港確實出現間牒行為，舉例指兩年前的反修例風波，當中的組織是「國家級」，包括免費派發物資予示威者，形容「頭盔仲靚過我哋（警察）」，又指「地鐵站有單程飛派」、「有晒白色衫打完人俾人換」等。



當年23條立法不足以應付近年情況

鄧炳強接受《無綫電視》節目《講清講楚》訪問時表示，目前只有一宗《國安法》判例，未來須根據法庭判詞，就《國安法》作調教，但強調《國安法》是由國家訂立，如要修改並非由本地立法機構負責。鄧炳強指，正研究《基本法》第23條立法細節，包括研究涵蓋《國安法》未有涵蓋的罪類，如間謀罪、竊取官方機密等。

他指2003年的立法建議不足以應對近年情況，「經過17年，我們要草擬一個法例能夠有效應對過往兩年發生的事情，才是一個有效的法例，若用回當年草案來說，是有一個空間存在，有個空隙在。」

今年6月，李家超升任政務司長，鄧炳強升任保安局長。（資料圖片）

研修改《社團條例》增實施細則

鄧炳強又稱，將研究修改《社團條例》，「是否好似需要類似《國安法》咁，有多啲實施細則呢？係咪需要多啲細節呢？或者好似一些外國法例，要求（社團）提供多啲資料呢？」

鄧炳強上任局長至今三個月，被問到如何就其工作表現評分，鄧炳強稱：「呢個由社會人士畀我打分數」，自問已盡力工作，交由社會定奪。