新冠疫苗｜7100人今打第一針　3公立醫院周三起設接種站

政府推出多項長者谷針措施，疫苗接種計劃踏入第215日，單日再有7100人接種首劑科興或復必泰疫苗。現時全港有447.3萬人已接種第一劑疫苗，佔12歲或以上人口66.4%。

政府明天（29日）起會在瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院設立的新冠疫苗接種站，方便在醫院覆診的病人和訪客，在覆診時即時接種復必泰疫苗，無須預約。



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接種率升至66.4%

截至今日下午8時的過去24小時，共有約21,900人接種了疫苗，包括10,200人接種科興疫苗，及11,700人接種復必泰疫苗，其中7,100人為接種首劑疫苗。

現時政府已為市民接種862.3劑新冠疫苗，已完成接種首劑疫苗有4,472,800人，佔全港12歲以上人口66.4%。按政府數字，現時60至69歲群組接種率已近6成，惟70至79歲及80歲或以上人士接種率仍然偏低，分別有約4成及一成半人口完成接種首劑疫苗。

明天政府將於3間公立醫院設立新冠疫苗接種站，包括瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院，醫院病人或訪客可以無須預約，即場接種復必泰疫苗。

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4人因針後副作用送院

昨日共有4宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中兩人已經出院，一人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。