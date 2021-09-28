中大谷針加辣　不打疫苗不檢測學生面臨兩無：無網課、無法入校園

中文大學再出招「谷針」，本月初已向學生發電郵，要求全體師生必須接種新冠疫苗，或者每兩周接受一次檢測，現時更於其網頁公布，由2021/22學年第二學期起，不打針、不檢測的學生將會被拒絕進入校園；大學不會為不打針、不檢測（持有醫生豁免紙）的學生作出任何特殊安排，包括線上授課，他們只能選修極少數可能提供線上授課的課程，換言之有關學生或未能修讀足夠學分畢業。



香港中文大學配合政府，出力「谷針」。 （資料圖片）

有醫生紙證明不可打疫苗方可每兩周檢測一次

中大更新「有關網上疫苗／病毒測試結果申報表的常見問題」網頁資料，校方指學早前已宣布只會為身處香港境外、無法趕及回校出席面授課堂之學生安排線上授課，不會為尚未接種疫苗並拒絕進行檢測的學生作出任何特殊安排，包括線上授課。由2021至22學年第二學期起，尚未接種疫苗並拒絕進行檢測的學生將被拒絕進入校園，他們只能選修極少數可能提供線上授課的課程。

中大又指，全體學生必須接種兩劑疫苗並提交疫苗／病毒測試結果申報表。如果學生基於Ｄ或其他合理原因無法接種疫苗，必須每兩星期進行一次定期自我檢測。個別書院、研究院宿舍、部門或單位主管將聯絡未有提交網上疫苗／病毒測試結果申報表的學生，以作跟進。拒絕接種疫苗及每兩星期進行自我檢測的住宿人士將不符合留宿資格。

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根據中大校方規定，兼讀制學生如需進入校園，也受同樣限制，必須接種疫苗並填寫疫苗／病毒測試結果申報表，如基於醫療原因或其他原因無法接種疫苗，必須每兩星期進行一次定期自我檢測。