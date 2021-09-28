強制檢測｜跑馬地馬場、壽司郎等13場所上榜　涉2外遊返港確診者

食物及衞生局周一（27日）晚上公布強制檢測公告，2人外遊返港後昨初步確診，由於潛伏期間曾於香港逗留，他們離港前的住所及所到地方，一共有13個指明地方被納入強制檢測公告，包括銅鑼灣區住宅雋琚和尖沙咀漢口中心C座，以及銅鑼灣利園高盛（亞洲）、尖沙咀Royal Forex Limited、跑馬地馬場、尖沙咀聖安德烈堂等等。

另亦有多間食肆「上榜」，兩患者離港前曾到過中環翡翠拉麵小籠包、K11 Musea 「TIRPSE」、上環壽司郎等，指定日期及時段在場食客及員工，需兩日內接受強制檢測，已經完成疫苗接種人士不獲豁免。



位於IFC的翡翠拉麵小籠包「上榜」。（資料圖片）

高盛男職員意大利返港確診帶變種病毒

衞生署表示，第一宗個案涉及一名37歲男病人，居於銅鑼灣重士街8號雋琚。他於9月10日在香港進行檢測，結果呈陰性。他於9月11日乘搭航班QR817離開香港前往意大利。病人乘搭航班QR818於9月26日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有出現病徵，於4月24日及5月15日於香港接種兩劑復必泰疫苗。他在銅鑼灣利園三期23樓工作，最後上班日期為9月10日，對比強制檢測公告，他任職於高盛(亞洲)有限責任公司。

居尖沙咀印度返港又帶變種病毒

第二宗個案涉及一名39歲男病人，居於尖沙咀漢口中心C座。他於9月9日在香港進行檢測，結果呈陰性。他於9月10日乘搭航班EK385離開香港前往印度。病人乘搭航班EK384於9月26日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人於9月26日出現喉嚨痛的病徵，於5月7日及5月28日於香港接種兩劑復必泰疫苗。他在尖沙咀麼地道22-28號中福商業大廈地下9號舖工作，最後上班日期為9月10日。

食物及衞生局表示，因應這兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有13個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受強制檢測。

▼13個地點如下▼



1. 任何在 2021 年 9 月 5 日至 9 月 27 日期間曾身處香港銅鑼灣重士街 8 號雋琚超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於 2021 年 9 月 29 日或之前接受檢測。受檢人士若在 2021 年 9 月 25 日至 9 月 27 日 期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在 2021 年 9 月 5 日至 9 月 27 日期間曾身處香港九龍尖沙咀漢口中心C座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於 2021 年 9 月 29 日或之前接受檢測。受檢人士若在 2021 年 9 月 25 日至 9 月 27 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

「壽司郎」於香港開設首間分店，旗艦店位於佐敦。（投資推廣署圖片）

3. 任何在 2021 年 9 月 5 日至 9 月 10 日期間曾身處香港銅鑼灣新寧道 1 號利園三期23樓高盛（亞洲）有限責任公司超過一小時的人士（包括但不限於全 職、兼職和替假員工及訪客），須於 2021 年 9 月 29 日或之前接受檢測。 受檢人士若在 2021 年 9 月 25 日至 9 月 27 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4. 任何在 2021 年 9 月 5 日至 9 月 10 日期間曾身處香港九龍尖沙咀麼地道 22- 28 號中福商業大廈地下 9 號舖 Royal Forex Limited 超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於 2021 年 9 月 29 日或之前接受檢測。受檢人士若在 2021 年 9 月 25 日至 9 月 27 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5. 任何在 2021 年 9 月 5 日下午 12 時至下午 6 時期間曾身處香港中環港景街1號國際金融中心2樓 2018-2020 號舖翡翠拉麵小籠包的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於 2021 年 9 月 29 日或之前接受檢 測。受檢人士若在 2021 年 9 月 25 日至 9 月 27 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

6. 任何在 2021 年 9 月 7 日下午 5 時至下午 11 時期間曾身處香港上環德輔道中199號無限極廣場2樓 201 號舖壽司郎的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客），須於 2021 年 9 月 29 日或之前接受檢測。受檢人士若在 2021 年 9 月 25 日至 9 月 27 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強 制檢測公告的規定。

K11 Musea 食肆「TIRPSE 」上榜。（資料圖片）

7. 任何在 2021 年 9 月 8 日下午 5 時至午夜 12 時期間曾身處香港跑馬地跑馬地馬場(公眾席廣場 B 區)的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及 訪客），須於 2021 年 9 月 29 日或之前接受檢測。受檢人士若在 2021 年 9 月 25 日至 9 月 27 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規 定。

8. 任何在 2021 年 9 月 8 日下午 5 時至午夜 12 時期間曾身處香港跑馬地跑馬地馬場大看台 1 樓外賣飲食櫃位（1A）的人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及訪客），須於 2021 年 9 月 29 日或之前接受檢測。受檢人士若 在 2021 年 9 月 25 日至 9 月 27 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港國際機場國泰航空貴賓室「寰宇堂」有初步確診者曾到訪。（互聯網圖片）

9. 任何在 2021 年 9 月 8 日下午 5 時至午夜 12 時期間曾身處香港跑馬地跑馬地馬場公眾席廣場啤酒園外賣飲食櫃位(GC)的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於 2021 年 9 月 29 日或之前接受檢測。受檢人士若在 2021 年 9 月 25 日至 9 月 27 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。

10. 任何在 2021 年 9 月 9 日下午 6 時至下午 11 時期間曾身處香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 Musea 2 樓 219 號舖 TIRPSE 的人士 （包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於 2021 年 9 月 29 日或之前接受檢測。受檢人士若在 2021 年 9 月 25 日至 9 月 27 日期間已進行 檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

尖沙咀聖安德烈堂有初步確診者到訪。（資料圖片／葉志明攝）

11. 任何在 2021 年 9 月 10 日上午 9 時至下午 3 時期間曾身處香港銅鑼灣禮頓道 28-30 號地下及閣樓鳳城酒家的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客），須於 2021 年 9 月 29 日或之前接受檢測。受檢人士若在 2021 年 9 月 25 日至 9 月 27 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測 公告的規定。

12. 任何在 2021 年 9 月 11 日下午 4 時至下午 10 時期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓 7 樓鄰近 1 號至 4 號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於 2021 年 9 月 29 日或之前接受檢測。受檢人士若在 2021 年 9 月 25 日至 9 月 27 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

13. 任何在 2021 年 9 月 5 日上午 11 時至下午 2 時期間曾身處香港九龍尖沙咀彌敦道 138 號聖安德烈堂的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及 訪客），須於 2021 年 9 月 29 日或之前接受檢測。受檢人士若在 2021 年 9 月 25 日至 9 月 27 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規 定。