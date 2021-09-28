強制檢測學校｜真道書院小學部、圓玄小學等41學校爆流感上榜

食物及衞生局昨晚（27日）公布強制檢測公告，41間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，包括英基學校協會鰂魚涌小學一年級、屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學一年級、調景嶺真道書院小學部(第一校舍)二年級、馬頭圍聖三一中心幼稚園及幼兒園及跑馬地天主教聖瑪加利大幼稚園等。由於病徵與新冠肺炎相似，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，受檢人士須於周三（29日）或之前接受檢測。



▼9月27日 41間學校納入強檢名單▼

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最遲本周三檢測或周五交樣本瓶

政府公布，由於41間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，已接種新冠疫苗人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

公告列明，9月14日至9月27日期間曾身處有關學校超過兩小時的人士，須於9月29日（本周三）或之前接受檢測，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客。

如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於10月1日（本周五）或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在9月25日至9月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港華人基督教聯會真道書院小學部(第一校舍)二年級納入強檢名單。（資料圖片）

7間小學各有一個年級上榜，包括鰂魚涌小學一年級、荃景圍中華基督教會基慧小學二年級、荃灣梨木樹邨聖公會主愛小學(梨木樹)一年級、調景嶺香港華人基督教聯會真道書院小學部(第一校舍)二年級、屯門保良局梁周順琴小學二年級及大圍東華三院蔡榮星小學三年級。

聖三一中心幼稚園及幼兒園亦納入強檢名單。（學校網站圖片）

上榜的幼稚園有34間，遍佈各區，如深水埗聖公會基愛幼兒學校、救世軍蘇屋幼稚園、德貞幼稚園；元朗形點 II太陽島英文幼稚園、荃灣海濱花園迦南幼稚園(海濱花園)/迦南幼兒園(海濱花園)、沙田廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園、粉嶺神召會幼稚園、馬頭涌道聖三一中心幼稚園及幼兒園、西洋菜街中華基督教會協和幼稚園及跑馬地天主教聖瑪加利大幼稚園等。

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