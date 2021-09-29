鄧家彪指年金應設利息保證增誘因　學者倡政府可考慮注資強積金

勞工及福利局局長羅致光日前接受傳媒訪問時提出，當下屆政府取消強積金對沖後，需研究加強公共年金與強積金配合，包括將強積金自動甚至強制轉為年金。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才今日（29日）在港台節目《千禧年代》指，若強制轉為年金或令懂得理財的人失去選擇權，建議政府可於市民退休前向低收入的市民注資強積金，利用強積金的投資增長，減少政府未來的社會福利開支。積金局非執董、扶貧委員會委員鄧家彪則指，相信基層市民的反彈大，認為可提早於60歲前要求打工仔決定是否轉為年金，建議設利息保證增加誘因。



勞工及福利局局長羅致光提出，需要研究加強公共年金與強積金配合。（資料圖片）

不能單靠強積金提供退休保障

麥萃才指出，市民的強積金一般於退休後分為兩種用法，部份不懂理財的人會拿去玩，於用盡後可能需要申領社會資源；而另一批人則會選擇投資或用於發展個人興趣，若強制將強積金轉為年金，則會令他們失去選擇。

他指，強積金供款額低，加上按收入多少界定供款金額，低收入市民一般難靠強積金支持退休生活，因此不能夠單靠強積金提供退休保障。他建議政府可於市民退休前向低收入的市民注資強積金，利用強積金的投資增長，減少政府未來的開支。他亦認為政府可就年金計劃提供更多誘因，包括針對高收入的市民，向他們提供更多稅務優惠。

積金局非執董、扶貧委員會委員鄧家彪。（資料圖片）

鄧家彪：提供保證利息率增誘因

積金局非執董、扶貧委員會委員鄧家彪指，現時年金計劃發展不成熟及透明度低，社會對年金的接受程度低。當中尤其以基層市民的反彈大，因他們可能積蓄不多，本來預期於退休後拿取強積金，一旦強制轉為年金，將會把原有的數十萬元變為每月約得1000元，認為他們未必捨得。

他指出，現時年金計劃無利息保證，加上靠私營銀行推銷，而他們本身有自己推出的年金計劃或其他儲蓄計劃等產品，認為屬架構上缺陷﹒他指年金計劃原意好，認為政府要提供更多誘因，包括提早於60歲前要求打工仔決定是否轉為年金，令他們年金的金額更高；同時要有保證的利息率，如跑贏通帳或固定利息率。他認為年金計劃較適合本身有一定儲蓄的打工仔，不過要解決貧富懸殊問題，需要靠社會分配性質的退休保障計劃。

立法會議員謝偉俊則指，不認同強制將強積金轉年金，認為政府要信任市民個人選擇。