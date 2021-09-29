新冠疫苗│三間醫院今起設接種站   長者：VIP安排

政府接連推出不同措施｢谷針｣，包括今日﹙29日﹚起於瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院設立的新冠疫苗接種站。公務員事務局局長聶德權今早視察瑪麗醫院的疫苗接種站，表示現時長者的接種率低，希望措施可方便他們打針，日後或於更多公立醫院設置接種站。

有今早在瑪麗醫院接種疫苗的長者表示，由於曾患癌症，又有不同病患，一直猶疑應否接種。不過今日覆診時，諮詢醫生後確認可打針，形容新措施：｢簡直係VIP｣。



+ 6

政府今起在瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院設立疫苗接種站，冀方便在醫院覆診的病人和同行的訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時可即場接種復必泰疫苗，毋須預約。

記者今早於瑪麗醫院接種站所見，大約有十多人等候打針，當中主要為長者，部份行動不便，需手持拐杖，並由外傭攙扶。

63歲的布先生表示，曾患鼻咽癌，現時亦有不同病患，如肝病等，又出現敏感情況，故一直猶疑是否應打針。他稱，今日覆診時，向醫生詢問有關情況，醫生最終判斷可以打針，因此直接前往接種站。

布先生表示，過往一直猶疑是否適合接種，形容今日的安排｢簡直係VIP｣。(廖雁雄攝)

布先生表示，現時安排方便快捷，笑言：｢簡直係VIP｣。他又認為，在醫院打針更安心，既可先諮詢醫生，接種後現場又有很多醫護人員。

另一位打針市民則表示，過往已曾諮詢醫生，知道適合打針，但一直拖延未有預約。他續指，今日覆診時有職員提到可即場打針，便決定今日接種，笑言：｢原本無諗過﹙今日﹚打針｣。

公務員事務局局長聶德權今早視察瑪麗醫院新冠疫苗接種站運作。(廖雁雄攝)

聶德權今早視察接種站後表示，現時長者接種率偏低，按專家建議，即使患有慢性疾病，如非急症都可打針，強調長者都可接種疫苗。他續稱，長者花不少時間覆診，期間醫生會了解其打針情況，並可解答他們有關疑問。為免令長者長時期逗留在醫院，會有職員協助，處理取藥安排，故毋須額外花時間，長者可於等藥期間打針。

聶德權表示，現時先試行相關計劃，假如順暢，希望於更多醫院增設接種站。他又稱，疫苗供應量充足。

另外，包括英國等地，要求入境者的針卡，顯示打針日期等資料，已打針市民如希望在針卡上新增相關資料，便需提供外遊文件證明。聶德權表示，有關安排是為有外遊需要的市民作優先處理，承認措施有空間調整。