新冠肺炎．9.29｜57歲男死前14日內曾打疫苗　增5宗輸入個案

衞生防護中心今日(29日)公佈5宗輸入個案，全部患者均已接種疫苗，均帶有變種病毒，其中兩人是從菲律賓抵港的外傭，在竹篙灣檢疫中心確診。今日初步確診少於5宗。

另外，由於土耳其航空營運於9月26日由伊斯坦布爾飛抵香港的航班（TK083），有一名乘客確診，以及有兩名乘客未能符合法例第599H章指明的條件，土耳其航空營運的客機在今日至10月12日期間禁止從伊斯坦布爾着陸香港。



政府在瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院設立的新冠疫苗接種站，今日起投入服務，以方便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時即時接種復必泰疫苗，無須預約。



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新冠疫苗｜57歲男死前14日內曾打疫苗 過去一周83宗異常報告

【22:26】食物及衞生局公布，截至本月26日的過去一星期，衞生署接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及一名57歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。期內醫院管理局沒有呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

局方稱根據醫管局資料，8月30日至9月26日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有106.6宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有4.3宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險

局方表示，該周衞生署共接獲83宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，並沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

新冠疫苗｜7800人今打首針增一成 接種率達66.5%

【22:06】政府今日（29日）在3間公立醫院設立新冠疫苗接種站，為病人及訪客接種復必泰疫苗。今日全日共有23,600人接種疫苗，當中7,800人接種首劑疫苗，較昨日增約一成。整體已打第一劑疫苗的12歲及以上人口已達66.5%。

昨日有一宗由社區疫苗接種中心送院的個案，接種後出現常見副作用，情況穩定，並且已經出院。

Clockenflap復辦再落空 主辦方：政府規定須入坐及禁飲食難舉行

【21:02】大型戶外音樂節Clockenflap過去兩年因社會事件和新冠肺炎疫情停辦，今年3月原宣布會於11月復辦。一眾樂迷引頸以待之際，Clockenflap今日（29日）於網上宣布今年原訂在中環海濱活動空間舉辦的音樂會取消，理由是政府近期對大型戶外活動的規定及限制進一步收緊，全場觀眾須以入坐方式觀看及不能飲食等，加上入境限制等措施，Clockenflap無法舉行，已購買門票人士可以選擇保留門票至明年使用，或選擇退款。

強制檢測學校｜6校爆上呼吸道感染 路德會沙崙幼稚園上榜

【20:55】食物及衞生局今晚（29日）公布六間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，包括路德會沙崙堂幼稚園暨幼兒園(慈愛分校)、循道衛理聯合教會主恩堂幼稚園幼兒園、中華基督教會元朗真光小學二年級等。由於病徵與新冠肺炎相似，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，師生及職員等須在10月1日或之前接受檢測。

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昂坪360、觀光巴合辦一日遊 成人票283元起 盡覽日落美景

【19:44】新冠疫情之下，香港人無法外遊，「本地遊」成為假日好去處。昂坪360與敞篷觀光巴士Big Bus Tours合作推出空中、陸地體驗，旅客可先乘纜車欣賞大嶼山景色，黃昏再坐敞篷巴士出尖沙咀，沿路欣賞機場及青馬大橋日落美景。全程成人票價283元至363元。



昂坪市集亦有新開放的纜車探知館，參觀者可以親手摸纜索，並以虛擬實景（VR）體驗維修纜車工作。

消費券│周五可領第二期 用戶留意5日子 此日後未用餘額將失效

【19:17】消費券將於本周五（10月1日）派發第二期金額，支付寶、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay HK用戶可「躺平」，3000元金額就會自動增值到消費券戶口內。然而，本港有七成登記用戶使用的八達通，需要透過不同途徑再主動拍卡，才可以領取第二期款項。

另外，八達通表示，已今仍有約1%以八達通登記的市民，仍未領取首輪金額，呼籲大家需要在10月內拍卡領款，否則最後會「一蚊都攞唔到」呢！

荔枝角靈糧堂秀德幼稚園爆上呼吸道感染 涉20學童 須停課強檢

【19:10】新學年開學近一個月，接連有多間學校爆發上呼吸道感染。衞生防護中心今（29日）公布，位於荔枝角的香港靈糧堂秀德幼稚／幼兒園有20名學童上周起陸續發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等，全部情況穩定。該幼稚園上周二（21日）已內列入強制檢測，並已停課至少5日清潔及消毒。

▼9.29 瑪麗醫院新冠疫苗接種站首日運作覆診病人可即場打針▼



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通關｜廣東10月試行來港商務簽註 下一步推動兩地人員工常往來

【18:15】內地政府公布，因應香港已推出「來港易」計劃，中國入境管理局决定在廣東省試行恢復内地居民辦理赴香港商務簽注，為赴港從事商務活動人員提供出入境便利。自10月11日起，廣東省內企業機構工作人員及個體工商戶經營者，赴香港從事商務活動的，可向廣東省公安機關出入境管理部門申请辦理赴香港商務簽注，但正處於疫情中、高風險地區及申請前14天内有疫情的中、高風险地區逗留過的人員除外。

▼「來港易」Q&A▼



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港澳通關有前提 賀一誠：粵港倘放寬 港澳將同步

【17:40】澳門行政長官賀一誠今午(29日)召開記者會，公布第二次全民檢測結果全部陰性，當局會盡快聯絡少數卧床在家或因外僱未能回澳而仍未檢測人士。賀一誠表示，如未來兩日疫情穩定，再沒有新增個案，預計可在10月1日與珠海恢復通關，回復正常出入境安排。



至於港澳通關安排，賀一誠表示，目前香港和廣東省政府正密切磋商，相信不久將來會有消息，而若兩地落實新通關措施，澳門必然會同步放寬港澳通關措施。

外傭荒加跳工潮 僱主花數萬得個桔 羅致光：收投訴會即跟進

【16:33】疫情反覆來港外傭數字大減，出現供不應求情況，而部分傭工更涉中途違約「跳工」。立法會議員葛珮帆指收到外傭僱主投訴，指花費近2萬聘請外傭來港，經過2星期隔離，做1個月就跳工，其後再請仍是同樣狀況，花費數萬元仍然請不到外傭。另又外傭借貸情況嚴重，辭退後僱主仍收到追數電話，質問政府有否措施打擊。另一議員容海恩指，現時僱主變苦主，面對傭工跳工「肉隨砧板上」，只能向勞工處及消費者委員會投訴，認為勞工處應加強職能，提供一站式服務。



羅致光回覆指，勞工處近期已經加强打擊不良中介，當局會以風險為本方法，只要收到投訴便會立即跟進，並取資料查核，強調快速打擊有關個案相當重要，又坦言不論怎麼努力都不可能無個案出現，只能出現個案，盡快處理打擊。

新冠肺炎｜今增5宗輸入多2名菲傭確診 土航伊斯坦布爾航班禁著陸

【15:19】衞生防護中心今日(29日)公布5宗輸入個案，全部患者均已接種疫苗及帶有變種病毒。其中兩人是從菲律賓抵港的外傭，在竹篙灣檢疫中心確診，而今日初步確診少於5宗。



另外，由於土耳其航空營運於9月26日由伊斯坦布爾飛抵香港的航班（TK083），有一名乘客確診，以及有兩名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署禁止土耳其航空營運的客機在今日至10月12日期間從伊斯坦布爾來香港。

議員斥預約竹篙灣簡單變複雜 羅致光：心急反令更多外傭無法來港

【14:47】政府宣布下周一（10月4日）起重新開放竹篙灣外傭檢疫中心預約系統，每周開一次、每次可約7日內房間。立法會議員姚思榮今日（29日）指目前本港僅有1400多個單位供抵港外傭檢疫，但有7000外傭等待來港，單位數目難以應付需求，質問勞工及福利局局長羅致光何時檢討增加可供外傭檢疫的房間。另一議員鍾國斌亦認為現時預訂檢疫酒店流程不合理，許多一早已獲批來港外傭正苦苦等待 ，批評羅致光在製造怨氣：「要鬥快撳掣，本來啲野好簡單，講到好複雜，」

羅致光回應稱，當局在不斷檢視疫情發展，舉例現時菲律賓來港外傭的確診率為4%，若開放太多外傭來港，很快會觸發航班熔斷機制：「心急客觀上只會令更多外傭嚟唔到香港。」

何栢良：港府豁免檢疫準則不夠透明 內地商討對接時會有擔心

【13:56】行政長官林鄭月娥早前表示，中央未就通關定下具體條件，需先由兩地專家「對接」及商討細節。政務司司長李家超日前率領官員及傳染病專家到深圳開會，與內地商討疫情防控工作對接。



香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，今早在電台節目表示，本港對於不同國家的疫情風險評級不夠科學及未能緊貼疫情變化，豁免檢疫準則亦不夠透明，會令內地與香港商討對接時有擔心。

消費券｜以八達通於OK便利店領第二期消費券 市民可獲20元現金券

【13:25】第二期消費券將於本周五（10月1日），市民又可以購買新一輪的心頭口。OK便利店再推出領取消費券現金獎賞，市民在推廣期內於OK便利店以八達通成功領取消費券，就可以額外獲贈20元OK現金券。

機管局周四起強制特定群組員工打齊針兼每周檢 不接納醫療豁免

【13:23】機管局收緊員工接種新冠疫苗政策。機管局上月指，因應新冠病毒疫情最新發展，為進一步保障員工，特定群組機場員工，包括航空公司職員必須接種疫苗，不得以陰性檢測結果證明取代接種疫苗，醫療豁免亦不獲接納。



機管局昨（28日）發出內部通告，提醒明日（30日）起，特定群組員工必須強制完成接種兩劑疫苗，及每周接受病毒檢測，並不接納醫療豁免。

機管局昨（28日）發出內部通告，明日起特定群組員工須接種疫苗，不獲醫療轄免。（資料圖片）

新冠疫苗│三間醫院今起設接種站 長者：VIP安排

【12:48】政府接連推出不同措施｢谷針｣，包括今日﹙29日﹚起於瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院設立的新冠疫苗接種站。公務員事務局局長聶德權今早視察瑪麗醫院的疫苗接種站，表示現時長者的接種率低，希望措施可方便他們打針，日後或於更多公立醫院設置接種站。



有今早在瑪麗醫院接種疫苗的長者表示，由於曾患癌症，又有不同病患，一直猶疑應否接種。不過今日覆診時，諮詢醫生後確認可打針，形容新措施：｢簡直係VIP｣。

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調查：開心指數縱回升 政治治安滿意度仍最低 港人抑鬱嚴重

【11:48】本港過去兩年受社會運動和疫情衝擊，市民飽受煎熬。有社企連續第6年進行「開心指數」調查，發現港人今年開心指數回升至6.44分，超越過去兩年成績，對政治及社會、政府施政滿意度已回升至反修例風波前水平，但仍屬眾多外在範疇中最低分，港人抑鬱情緒症狀仍然嚴重。

外傭檢疫｜中介倡增加竹篙灣中心預約日數 每輪可訂3周至1個月

【10:24】竹篙灣檢疫中心外傭檢疫預約早前煞停後，勞福局昨（28日）公布下周一（10月4日）重新開放預約，之後每逢周一開放一次，每次可預訂7日房間，而竹篙灣檢疫中心將提供額外200個單位，即合共1,000個單位供外傭檢疫。香港僱傭代理協會主席張結民今日（29日)在港台節目指，政府應延長每輪可預訂日子至三周或一個月，雖然當局需更多人手處理，但非不可行，又指現時提供的房間數目未能照顧正等候來港的外傭。

消費券｜黃家和形容為「救命符」 首期發放飲食業生意額增15%

【10:02】第二期消費券將於10月1日發放，香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（29日）在港台節目《千禧年代》指，第一期消費券發放後有約一半人用於餐飲方面，令業界生意額增加約15%，相信第二期消費券可繼續刺激食肆生意。

封區檢測｜北角港運城2座完成強檢 約710人檢測 無確診個案

【07:26】政府接連推出不同措施｢谷針｣，包括今日﹙29日﹚起於瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院設立的新冠疫苗接種站。公務員事務局局長聶德權今早視察瑪麗醫院的疫苗接種站，表示現時長者的接種率低，希望措施可方便他們打針，日後或於更多公立醫院設置接種站。



有今早在瑪麗醫院接種疫苗的長者表示，由於曾患癌症，又有不同病患，一直猶疑應否接種。不過今日覆診時，諮詢醫生後確認可打針，形容新措施：｢簡直係VIP｣。

▼9.28北角港運城2座封區強制檢測▼



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▼9月28日強制檢測學校詳情▼



▼9月28日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜4輸入或非本地個案曾到19處 涉銅鑼灣IKEA、金鐘ZARA

【01:04】新冠肺炎疫情未完，衞生防護中心周二（28日）公佈，居元朗23歲及24歲女子早前到訪約旦，返抵香港後初步確診，並帶L452R變種病毒。由於二人曾在潛伏期間於香港逗留，她們離港前曾到訪的10個指明地方，被納入強制檢測公告，除了二人的住所元朗同益大廈及幸福花園20座外，亦包括兆麟體育館、彩虹道體育館、石硤尾公園體育館、荃號大鴻輝(荃灣)中心「牛大人台灣火鍋吃到飽」、元朗大榮華酒樓等。



本港昨日（28日）亦出現懷疑印度返港復陽個案，即酒店檢疫後返回北角港運城的22歲男子；另日前亦有從香港入境澳門的女子確診，也疑屬復陽個案。因應兩宗曾於香港逗留的非本地確診個案，多9個地方納入強制檢測公告，包括該女子的住所灣仔尚翹峰3座，以及復陽個案的工作地點海濱匯2座18樓摩根大通；二人當中曾有人到過IKEA宜家家居銅鑼灣分店、灣仔郵政局、太古廣場ZARA等，又光顧九龍站ELEMENTS 圓方拉麵Jo。

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強制檢測學校｜28校爆上呼吸道感染 銅鑼灣靈糧堂幼稚園上榜

【00:47】食物及衞生局周二（28日）深夜公布強制檢測公告，有28間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被列入強制檢測公告，已接種疫苗人士可以豁免。須檢測的學校中，有23間為幼稚園或幼兒園，須全校接受檢測，亦有5間小學，指定級別師生需要檢測。受檢師生及職員須於本周四（30日）或之前接受檢測，或最遲本周六（10月2日）交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

▼屯門可藝中學成首間恢復全日面授中學▼



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昨日總覽：新冠肺炎．9.28｜增13宗輸入確診個案 北角港運城2座封區檢測

新冠肺炎｜單日增13宗確診 近一個月最多 包括摩洛哥一家五成員

印度打疫苗青年返港酒店檢疫14日回家初確診 北角港運城封區檢測

40歲男子未完14日家居檢疫擅自離開 被判罰款1.5萬元

外傭檢疫｜竹篙灣中心增至1000間房 下周一起可預約7日

政府延續社交距離措施 周四起放寬D類餐廳宴會人數上限至240人

新冠疫苗｜7100人今打第一針 3公立醫院周三起設接種站

中大谷針加辣 不打疫苗不檢測學生面臨兩無：無網課、無法入校園

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澳門疫情｜爆疫酒店增三保安確診 一人曾帶領源頭染疫旅客入房

澳門疫情｜爆疫酒店再增3名保安確診 150多名隔離檢疫房客今遷出

澳門新冠肺炎｜另一檢疫酒店保安確診 與已染疫保安共用更衣室

▼9.26澳門展開第2次全民檢測▼

