議員斥預約竹篙灣簡單變複雜　羅致光：心急反令更多外傭無法來港

政府宣布下周一（10月4日）起重新開放竹篙灣外傭檢疫中心預約系統，每周開一次、每次可約7日內房間。立法會議員姚思榮今日（29日）指目前本港僅有1400多個單位供抵港外傭檢疫，但有7000外傭等待來港，單位數目難以應付需求，質問勞工及福利局局長羅致光何時檢討增加可供外傭檢疫的房間。另一議員鍾國斌亦認為現時預訂檢疫酒店流程不合理，許多一早已獲批來港外傭正苦苦等待 ，批評羅致光在製造怨氣：「要鬥快撳掣，本來啲野好簡單，講到好複雜，」

羅致光回應稱，當局在不斷檢視疫情發展，舉例現時菲律賓來港外傭的確診率為4%，若開放太多外傭來港，很快會觸發航班熔斷機制：「心急客觀上只會令更多外傭嚟唔到香港。」



羅致光：心急會令更多外傭無法來港。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

姚思榮稱酒店業願當檢疫酒店：政府幾時檢討增加房間？

姚思榮指業界有不少酒店願意被指定為外傭檢疫酒店，且又有不少有照顧幼童、長者及病人的家庭急需聘用外傭，問政府是否可以增加檢疫酒店房間、或有限給予該些家庭所聘外傭檢疫名額：「外傭來港要等大約3個月，情況唔理想，政府幾時會檢討增加房間？」

菲律賓來港外傭確診率4% 每日入境太多憂觸發航班熔斷

羅致光回覆時解釋，若按照優先次序安排外傭來港，流程會更加複雜。另外，當局在不斷檢視疫情發展，舉例現時菲律賓來港外傭的確診率為4%，若開放太多外傭來港，很快會觸發航班熔斷機制：「心急會客觀上令更多外傭來唔到香港。」

鍾國斌斥鬥快撳掣製造怨氣 羅致光：我知僱主怨氣好大

立法會議員鍾國斌指，自己朋友的外傭7月已經獲得工作簽證，但因為網上無法預訂房間所以難以抵港。他質疑是否可以依循外傭簽證獲批時間分配房間，而不是「鬥快撳掣」：「點解咁複雜，而家係製造僱主怨氣！」

羅致光表示，現時竹篙灣的申請已經讓勞工處如同管理一間有1000間房間的酒店，工作量十分大，而勞工處已經用了大量人手處理，若再增加複雜程度，可能明年一月都處理不了：「我知僱主怨氣好大，但唔係想製造怨氣，會不斷檢視情況。」

勞工處已經用了大量人手處理，若再增加複雜程度，可能出年一月都嚟唔到，我知僱主怨氣好大，但我唔係想製造怨氣，會不斷檢視情況。 勞工及福利局局長羅致光

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