竹篙灣10.4再次開放預約供外傭檢疫　新增2百單位僱主需鬥快搶房

政府於9月20日起開放竹篙灣檢疫中心第一期及第二期作為抵港外傭指定檢疫中心，合共提供800個單位，每個單位每晚收費480元。而在開放預訂後，不足五分鐘便已額滿，勞工及褔利局在9月17日公布，9月19日暫停接受預約，稍後檢視流程再公布預約詳情。

政府今日宣布會再次開放竹篙灣檢疫中心的預約系統並加至1,000個單位供來港工作的外傭作檢疫用途，預約系統會在十月四日起重新開放。



應設立輪流機制 減少運氣成分

香港僱傭公會主席陳東風認為，是次政府增加200個單位供外傭作檢疫用途是有進步，但整體來說只是「換湯不換藥」對僱主的幫助不大。

至於勞福局檢討預約流程及後勤安排後，新一輪的預約改為一星期一次，陳主席認為作用亦不大，預料仍會瞬間額滿，採用「先到先得」的制度亦令預訂房間變成了一場「鬥快手」遊戲。建議政府可考慮輪流制的做法，例如第一輪預約不到的僱主，第二輪的機會率會上升，亦可考慮僱主申請時間長短等因素計分，再分配單位。

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容許僱主延長現行合約幫助不大

政府宣布會繼續實施早前的措施，容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約有效期限。就所有在本年12月31日或之前屆滿的外傭合約，延長最多六個月。如新聘請的外傭未能於上述六個月的延長期內獲安排來港，而僱主須在該六個月的延長期後繼續聘請外傭，僱主應申請與現任外傭續約。

陳主席指有關措施的幫助不大：「如果僱主和外傭關係好，自自然然會續約；關係不好，續約到新外傭接手亦不理想。該措施最大得着是一些本身打算回鄉放假的外傭，而僱主又不願意付出額外機票與隔離成本的情況。」

延長合約外傭有機會開天殺價

皇朝國際僱傭公司市場經理鄧先生表示，「現成外傭」尤其滿約的，大多趨向叫高人工，開天殺價的情況是有的，但數字不多。他續指：「以一家四口為例，外傭一般期望約$5,000至$5,500的薪金水平，如需特別照料，例如：照顧多於兩個新生嬰兒、要替長者換尿片、打糖尿針、幫老人家洗澡等，外傭一般期望約$5,700至$6,000月薪。」

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開放竹篙灣檢疫中心供外傭作檢疫用途的最新安排

預約系統開放時間：10月4日上午9時開始

新一輪：每星期一上午九時開始，系統均會顯示新一輪可供預約的房間



勞工處會按照遞交申請的先後處理申請，並會於一至兩天內聯絡申請人，以確認收到申請和要求申請人提供相關文件（即外傭護照副本、有效工作簽證及認可疫苗接種紀錄）。在核實相關文件後，勞工處會向申請人發出繳款單。申請人須在指定時間內付款並提供付款收據，待勞工處發出訂房確認通知書後，便完成預約程序。如有申請人取消已預訂的房間，系統會再次開放房間接受預訂。

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