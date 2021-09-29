外傭檢疫｜中介倡增加竹篙灣中心預約日數　每輪可訂3周至1個月

竹篙灣檢疫中心外傭檢疫預約早前煞停後，勞福局昨（28日）公布下周一（10月4日）重新開放預約，之後每逢周一開放一次，每次可預訂7日房間，而竹篙灣檢疫中心將提供額外200個單位，即合共1,000個單位供外傭檢疫。香港僱傭代理協會主席張結民今日（29日)在港台節目指，政府應延長每輪可預訂日子至三周或一個月，雖然當局需更多人手處理，但非不可行，又指現時提供的房間數目未能照顧正等候來港的外傭。



預約系統下月4日起重新開放，僱主及職業介紹所可從當日上午9時開始，經由勞工處外傭專題網站申請預訂房間。系統會顯示由10月22日至28日可供預約的房間，其後每星期一上午9時開始，系統均會顯示新一輪可供預約的房間。

僱傭代理協會不理解預訂7日做法 促開放更多房間

香港僱傭代理協會主席張結民指，不理解政府限制預訂7日房間的做法，變相僱主仍要每周上網搶訂房間。他建議可延長可供預訂的日子，由現時的7日增至3周或一個月，可以更方便僱主。

他指，政府額外提供200個單位僅屬「補不足」，不過仍然未能照顧正在等候來港的外傭，涉及約6000至7000人，希望日後可開放更多房間。